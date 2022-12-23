nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области ребенок заразился ВИЧ-инфекцией

Сегодня, 04:17
Фото: Служба здоровья. Центр СПИД (Тюмень)

В Тюменской области новорожденный заразился ВИЧ-инфекцией

В Тюменской области в этом году зарегистрирован один случай заражения новорожденного ВИЧ-инфекцией. Заболевание ребенку передалось от его мамы. В целом в начала 2022 года в регионе у вич-положительных мам родились 302 малыша. 301 из них полностью здоровы.
Сюжет
Тюмень

По словам медиков тюменского Центра СПИД, беременные женщины являются для врачей лечебного учбреждения приоритетными пациентами. Начиная с 2016 года врачи медучреждения ведут не только обследование женщин во время беременности и в период грудного вскармливания ребенка, но и их партнеров. Благодаря чему 99% детей от ВИЧ-положительных мам в Тюменской области рождаются свободными от вируса иммунодефицита человека.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы стали реже заражаться ВИЧ-инфекцией. В 2022 году на 100 тысяч населения региона приходится 60,6 заболевших ВИЧ. Пик заболеваемости СПИДом в Тюменской области был зарегистрирован в 2016–2017 годах.

Тюменцы стали реже заражаться ВИЧ-инфекцией
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Болезни#СПИД#Центр профилактики и борьбы со СПИД#ВИЧ#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу
Вчера, 11:43
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
Вчера, 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками
Вчера, 05:31
Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку
Вчера, 03:50