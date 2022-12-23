В Тюменской области ребенок заразился ВИЧ-инфекцией

По словам медиков тюменского Центра СПИД, беременные женщины являются для врачей лечебного учбреждения приоритетными пациентами. Начиная с 2016 года врачи медучреждения ведут не только обследование женщин во время беременности и в период грудного вскармливания ребенка, но и их партнеров. Благодаря чему 99% детей от ВИЧ-положительных мам в Тюменской области рождаются свободными от вируса иммунодефицита человека.