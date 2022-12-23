В Тюменской области призовут на службу 1 600 молодых людей. План перевыполнен

Военный комиссар Алексей Куличков рассказал о предварительных итогах осеннего призыва. Окончательные цифры появятся после 30 декабря.
«Будет призвано около 1600 человек. Команды убыли во все виды и рода вооруженных сил РФ. Досрочно завершили выпуски с образовательных организаций по подготовке водителей», - сообщил Алексей Куличков.
Стоит отметить, что призванные молодые люди не попадают в зону проведения СВО, они находятся в воинских частях РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что военный комиссар опроверг слухи о плохом оснащении тюменцев.