В Тюменской области призовут на службу 1 600 молодых людей. План перевыполнен

План перевыполнен: В Тюменской области призовут на службу 1 600 молодых людей

В Тюменской области план по призыву перевыполнен. По данным информцентра правительства региона, будет призвано на службу 1 600 молодых людей. Мероприятия призыва выполняются в плановом порядке.