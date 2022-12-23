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В Тюменской области призовут на службу 1 600 молодых людей. План перевыполнен

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI

План перевыполнен: В Тюменской области призовут на службу 1 600 молодых людей

В Тюменской области план по призыву перевыполнен. По данным информцентра правительства региона, будет призвано на службу 1 600 молодых людей. Мероприятия призыва выполняются в плановом порядке.

Военный комиссар Алексей Куличков рассказал о предварительных итогах осеннего призыва. Окончательные цифры появятся после 30 декабря.

«Будет призвано около 1600 человек. Команды убыли во все виды и рода вооруженных сил РФ. Досрочно завершили выпуски с образовательных организаций по подготовке водителей», - сообщил Алексей Куличков.

Стоит отметить, что призванные молодые люди не попадают в зону проведения СВО, они находятся в воинских частях РФ.

Ранее «Наш город» сообщал, что военный комиссар опроверг слухи о плохом оснащении тюменцев.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Призыв#Военный призыв#Молодые профессионалы#Итоги дня
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