В Тюмени начались показы «Аватара 2»

Напомним, в конце февраля 2022 года в связи со специальной военной операцией на Украине голливудские студии начали отменять премьеры своих фильмов в России. В Walt Disney Company заявили, что приостанавливают поставку своих фильмов в российские кинотеатры. В структуру компании Disney в настоящее время входят студии Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и Searchlight. Также на время приостановлена работа в России студий WarnerMedia и Paramount Pictures.