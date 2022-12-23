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В Тюмени начались показы «Аватара 2»

Сегодня, 07:14
Фото: kinopoisk.ru

В Тюмени начались показы блокбастера «Аватар: Путь воды»

В российских кинотеатрах в прокат накануне вышла вторая часть долгожданного блокбастера «Аватар: Путь воды». Тюмень исключением не стала — накануне фильм начали показывать в «Азбуке кино».
Сюжет
Тюмень

Картину демонстрируют в формате 2D, без очков и эффекта погружения. Сотрудники кинотеатра заверяют, что качество картинки на экране и дубляж идеальны — в кинотеатре используют полноценную кинотеатральную копию фильма. Рассказывать о том, как она к ним попала, сотрудники кинотеатра отвечать отказались.

«Вчера состоялась премьера — зал был полный. Сегодня тоже ожидаем наплыв гостей во второй половине дня», — рассказали «Нашему Городу» в «Азбуке кино».

Остальные кинотеатры Тюмени пока показы «Аватар: Путь воды» не анонсируют. По неофициальной информации, блокбастер выйдет в прокат в крупных киносетях только после новогодних каникул. Будет ли картина демонстрироваться в полноценном 3D  неизвестно.

Напомним, в конце февраля 2022 года в связи со специальной военной операцией на Украине голливудские студии начали отменять премьеры своих фильмов в России. В Walt Disney Company заявили, что приостанавливают поставку своих фильмов в российские кинотеатры. В структуру компании Disney в настоящее время входят студии Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и Searchlight. Также на время приостановлена работа в России студий WarnerMedia и Paramount Pictures.

Первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона вышла в прокат в 2009 году и долгое время была самым кассовым фильмом в мире, собрав более $2,7 млрд. 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Кинотеатры#Фильм
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