В Тюмени и Ишиме с 23 по 26 декабря возможен штормовой ветер

По данным синоптиков, в Тюмени 24 и 25 декабря усилится ветер. В субботу (около 17:00) его порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха повысится до + 1 градуса. В воскресенье порывы могут достигать 15 м/с. В этот день обещают безоблачную погоду, штормовой ветер ожидают с 17 до 20 часов.