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В Тюмени и Ишиме с 23 по 26 декабря возможен штормовой ветер

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI

Штормовой ветер ожидается в Тюмени и Ишиме с 23 по 26 декабря

В областной столице и Ишиме с 23 по 26 декабря ожидается усиление ветра. По данным Гисметео, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Снегопады прекратятся, ситуация на федеральных трассах улучшится.

По данным синоптиков, в Тюмени 24 и 25 декабря усилится ветер. В субботу (около 17:00) его порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха повысится до + 1 градуса. В воскресенье порывы могут достигать 15 м/с. В этот день обещают безоблачную погоду, штормовой ветер ожидают с 17 до 20 часов.

В понедельник скорость ветра снизится до 4-11 метров в секунду.

В Ишиме неблагоприятная погода ждёт горожан 25 декабря. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассах в Тюменской области 23 декабря отмечается ухудшение погодных условий.

Наряд ГИБДД дежурит на тюменской окружной дороге
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Погода#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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