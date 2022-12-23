В Тюмени и Ишиме с 23 по 26 декабря возможен штормовой ветер

По данным синоптиков, в Тюмени 24 и 25 декабря усилится ветер. В субботу (около 17:00) его порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха повысится до + 1 градуса. В воскресенье порывы могут достигать 15 м/с. В этот день обещают безоблачную погоду, штормовой ветер ожидают с 17 до 20 часов.
В понедельник скорость ветра снизится до 4-11 метров в секунду.
В Ишиме неблагоприятная погода ждёт горожан 25 декабря. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассах в Тюменской области 23 декабря отмечается ухудшение погодных условий.