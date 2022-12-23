В Тюмени дефицит противовирусных препаратов и их аналогов

Всё из-за вспышки ОРВИ и гриппа в Тюменской области.
«Я пять аптек пробежала, что бы найти антибиотик и в последней в аптеке и то последний забрала. Капли для носа которые покупала хорошие тоже не где нету», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Эти препараты импортные, но затруднения возникают и при покупке аналогов из РФ.
«Ну ладно, противовирусные препараты, как тут говорят, это плацебо. «Амоксиклав» (российский 240 рублей), шесть аптек вокруг дома - нету. Нашел в Малахово», - отметил тюменец Алексей К.
Вчера «Наш город» отмечал, что поставки препаратов «Тамифлю», «Номидес», «Осельтамивир» предполагаются 26 декабря.