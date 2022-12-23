В Тюмени дефицит противовирусных препаратов и их аналогов

Серьезный дефицит противовирусных препаратов и их аналогов наблюдается в Тюмени

Жители Тюмени подтверждают, что в местных аптеках очень сложно найти антибиотики и препараты от кашля «Тамифлю», «Номидес», «Осельтамивир». Проблемы возникают и при поиске капель для носа.

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