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В Тюмени дефицит противовирусных препаратов и их аналогов

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI

Серьезный дефицит противовирусных препаратов и их аналогов наблюдается в Тюмени

Жители Тюмени подтверждают, что в местных аптеках очень сложно найти антибиотики и препараты от кашля «Тамифлю», «Номидес», «Осельтамивир». Проблемы возникают и при поиске капель для носа.

Всё из-за вспышки ОРВИ и гриппа в Тюменской области.

«Я пять аптек пробежала, что бы найти антибиотик и в последней в аптеке и то последний забрала. Капли для носа которые покупала хорошие тоже не где нету», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».

Эти препараты импортные, но затруднения возникают и при покупке аналогов из РФ.

«Ну ладно, противовирусные препараты, как тут говорят, это плацебо. «Амоксиклав» (российский 240 рублей), шесть аптек вокруг дома - нету. Нашел в Малахово», - отметил тюменец Алексей К.

Вчера «Наш город» отмечал, что поставки препаратов «Тамифлю», «Номидес», «Осельтамивир» предполагаются 26 декабря.

В Тюмени отмечается дефицит противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ
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#Эксклюзив#Александр Мязин
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