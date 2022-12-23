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В Тюмени аренда квартир подорожала на 4%

Сегодня, 06:10
Фото: 1MI

В Тюмени подорожала аренда жилья

В российских городах, в том числе и Тюмени, за последний год долгосрочная аренда квартир подорожала в среднем на 4,1%. Съем однокомнатных квартир вырос до 19,6 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 28,6 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков компании «Циан», лидерами по росту стоимости аренды стали Кемеров, Ростов-на-Дону и Челябинске — цены на съемное жилье здесь увеличились за год от 15 до 32%. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Севастополе и Ставрополе, напротив, аренда жилья подешевела от 4 до 20%.

Рост средней стоимости долгосрочной аренды пришёлся на август–сентябрь 2022 года, с началом традиционного делового сезона. В среднем по крупным городам прирост составил в августе 3% по однокомнатным и 4% по двухкомнатным вариантам. В сентябре — еще 4% по однокомнатным и 7% по двухкомнатным. То есть рынок отыграл весеннее падение в целом по РФ.

«Частичная мобилизация привела к новому падению спроса, а вместе с тем — и ставок аренды. В декабре относительно годовых максимумов (в середине сентября) ставки оказались ниже на 4% по однокомнатным вариантам и на 6% по двухкомнатным. Снижение средних ставок совпало также с сезонностью.  Ближе к зиме традиционно ставки снижаются вместе с охлаждением спроса после самого активного периода в августе–сентябре», — пояснили аналитики «Циан».

Что касается предложений на рынке арендного жилья, то по сравнению с 2021 годом оно выросло почти в два раза — с 41 до 81 тысячи. По мнению экспертов, на сегодняшний день арендовать жилье в крупных городах России выгоднее, чем покупать его с помощью ипотеки.

«В условиях нестабильности не каждый готов брать на себя долговые обязательства на несколько лет вперед, все эти факторы говорят в пользу рынка долгосрочной аренды, который финансово выгоднее, чем кредит с точки зрения ежемесячных затрат»,  — отметил  руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

Ипотека остается выгоднее аренды лишь в Нижнем Новгороде, Астрахани и Хабаровске. В этих городах разница в ежемесячных платежах за съемное жилье и по кредиту составляет не более 6-10 тысяч рублей.

Что касается сдачи жилья, то годовая доходность в среднем по крупнейшим городам составляет сейчас 5% при покупке однокомнатной квартиры на первичном рынке и 5,9% — на вторичном. В начале 2020 года доходность от сдачи в аренду составляла в среднем 7,5%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году около 8 тысячи 150 жителей переехали в новые квартиры из аварийного жилья. Регион перевыполнил план на 14%.

В Тюменской области более 8 тысяч человек переехали из аварийного жилья
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