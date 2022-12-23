В Тюмени аренда квартир подорожала на 4%

По данным аналитиков компании «Циан», лидерами по росту стоимости аренды стали Кемеров, Ростов-на-Дону и Челябинске — цены на съемное жилье здесь увеличились за год от 15 до 32%. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Севастополе и Ставрополе, напротив, аренда жилья подешевела от 4 до 20%.
Рост средней стоимости долгосрочной аренды пришёлся на август–сентябрь 2022 года, с началом традиционного делового сезона. В среднем по крупным городам прирост составил в августе 3% по однокомнатным и 4% по двухкомнатным вариантам. В сентябре — еще 4% по однокомнатным и 7% по двухкомнатным. То есть рынок отыграл весеннее падение в целом по РФ.
«Частичная мобилизация привела к новому падению спроса, а вместе с тем — и ставок аренды. В декабре относительно годовых максимумов (в середине сентября) ставки оказались ниже на 4% по однокомнатным вариантам и на 6% по двухкомнатным. Снижение средних ставок совпало также с сезонностью. Ближе к зиме традиционно ставки снижаются вместе с охлаждением спроса после самого активного периода в августе–сентябре», — пояснили аналитики «Циан».
Что касается предложений на рынке арендного жилья, то по сравнению с 2021 годом оно выросло почти в два раза — с 41 до 81 тысячи. По мнению экспертов, на сегодняшний день арендовать жилье в крупных городах России выгоднее, чем покупать его с помощью ипотеки.
«В условиях нестабильности не каждый готов брать на себя долговые обязательства на несколько лет вперед, все эти факторы говорят в пользу рынка долгосрочной аренды, который финансово выгоднее, чем кредит с точки зрения ежемесячных затрат», — отметил руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.
Ипотека остается выгоднее аренды лишь в Нижнем Новгороде, Астрахани и Хабаровске. В этих городах разница в ежемесячных платежах за съемное жилье и по кредиту составляет не более 6-10 тысяч рублей.
Что касается сдачи жилья, то годовая доходность в среднем по крупнейшим городам составляет сейчас 5% при покупке однокомнатной квартиры на первичном рынке и 5,9% — на вторичном. В начале 2020 года доходность от сдачи в аренду составляла в среднем 7,5%.
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