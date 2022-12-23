В Тюмени аренда квартир подорожала на 4%

Рост средней стоимости долгосрочной аренды пришёлся на август–сентябрь 2022 года, с началом традиционного делового сезона. В среднем по крупным городам прирост составил в августе 3% по однокомнатным и 4% по двухкомнатным вариантам. В сентябре — еще 4% по однокомнатным и 7% по двухкомнатным. То есть рынок отыграл весеннее падение в целом по РФ.