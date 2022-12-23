В Тюмени 24 декабря пройдут сплошные проверки водителей

Сплошные проверки водителей пройдут 24 декабря в Тюмени

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в субботу в Тюмени. По данным ГИБДД, в мероприятии примут участие сотрудники кинологической службы со служебными собаками и инспекторы ДПС.