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В Тюмени 24 декабря пройдут сплошные проверки водителей

Сегодня, 16:36
Фото: 1MI

Сплошные проверки водителей пройдут 24 декабря в Тюмени

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в субботу в Тюмени. По данным ГИБДД, в мероприятии примут участие сотрудники кинологической службы со служебными собаками и инспекторы ДПС.
«Проблема пьяного вождения остается актуальной. Даже в сложных погодных и дорожных условиях водители грубо нарушают ПДД, садясь за руль транспорта под воздействие алкоголя или наркотиков. В эти выходные дни рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей пройдут во всех городах и районах Тюменской области», - сообщили в ГИБДД.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на Щербакова задержали 37-летнего водителя на «Опель», который устроил массовое ДТП. Пострадала его сестра, в аварии столкнулись 4 машины.

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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Жалобы
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