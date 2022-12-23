В Тюмени 24 декабря пройдут сплошные проверки водителей

Posted 23 декабря 2022, 16:36
Published 23 декабря 2022, 16:36
Modified 23 декабря 2022, 16:36
Updated 23 декабря 2022, 16:36
«Проблема пьяного вождения остается актуальной. Даже в сложных погодных и дорожных условиях водители грубо нарушают ПДД, садясь за руль транспорта под воздействие алкоголя или наркотиков. В эти выходные дни рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей пройдут во всех городах и районах Тюменской области», - сообщили в ГИБДД.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на Щербакова задержали 37-летнего водителя на «Опель», который устроил массовое ДТП. Пострадала его сестра, в аварии столкнулись 4 машины.