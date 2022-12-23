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Posted 23 декабря 2022, 16:36

Published 23 декабря 2022, 16:36

Modified 23 декабря 2022, 16:36

Updated 23 декабря 2022, 16:36

Сплошные проверки водителей пройдут 24 декабря в Тюмени

В Тюмени 24 декабря пройдут сплошные проверки водителей

23 декабря 2022, 16:36
Фото: 1MI.

Сплошные проверки водителей пройдут 24 декабря в Тюмени

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в субботу в Тюмени. По данным ГИБДД, в мероприятии примут участие сотрудники кинологической службы со служебными собаками и инспекторы ДПС.
«Проблема пьяного вождения остается актуальной. Даже в сложных погодных и дорожных условиях водители грубо нарушают ПДД, садясь за руль транспорта под воздействие алкоголя или наркотиков. В эти выходные дни рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей пройдут во всех городах и районах Тюменской области», - сообщили в ГИБДД.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на Щербакова задержали 37-летнего водителя на «Опель», который устроил массовое ДТП. Пострадала его сестра, в аварии столкнулись 4 машины.

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#Общество#Происшествия#ГИБДД#Жалобы#Дороги#Безопасность на дорогах
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