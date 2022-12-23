В России разработан категоризатор деструктивного контента

По словам директора РОЦИТ Рустама Сагдатулина, категоризатор – это результат объемной работы, которую провели множество экспертов, общественники, родители детей и подростков, психологи. Главной целью разработки стало создание предельно подробного и ясного инструмента, который могут использовать цифровые платформы для оказания влияния на общество. Важно ограничить распространение деструктивной информации. Кроме того, необходимо привлекать к модерации непосредственно пользователей, в частности с помощью жалоб. Материалы в этом случае будут удаляться после соответствующего решения владельцев площадок и перестанут рекламироваться. Категоризация может быть внедрена в правила соцсетей, тогда в обязательном порядке будет предлагаться ознакомиться с ними перед регистрацией.