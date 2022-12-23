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В праздники тюменские больницы перейдут на особый режим работы

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI

Тюменские больницы в праздники перейдут на особый режим работы

В Тюмени больницы и поликлиники изменят расписание работы в период новогодних праздников. В информационном центре правительства региона сообщили, что с 9 января лечебные учреждения заработают в обычном режиме.
«В период новогодних праздников амбулаторная медпомощь взрослым и детям будет оказываться по специальному графику. 30 декабря и 9 января — в обычном режиме. 31 декабря рабочий день докторов сократится на час. 1 и 7 января медики будут на выходных», - отметили в информцентре правительства Тюменской области.

Со 2 по 6 января дежурные врачи примут пациентов с 9:00 до 16:00.

Консультативные поликлиники №1 и №2 будут работать в Тюмени с 9 до 13 часов 3 и 5 января.

В Областной стоматологии 3 января ждут тюменцев с 8:00 до 14:00. 6 числа учреждение будет работать с 8:00 до 14:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских больницах развернут дополнительные места из-за ОРВИ.

В больницах Тюмени планируют разворачивать дополнительные места из-за вспышки ОРВИ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#ОРВИ#Больницы#Врачи#Запись к врачу
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