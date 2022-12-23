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В новогодние дни график работы автобусов изменится

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI

Как будет работать пассажирский транспорт Тюмени на новогодних каникулах

31 декабря общественный транспорт ездит как обычно, а вот с 1 января — согласно графику, установленному по воскресеньям с расширенными интервалами движения, сообщает «Тюменьгортранс».

До конца каникул, то есть до 8 января автобусы и маршрутки будут ходить, в соответствии с расписанием по воскресным дням.

Получить подробную информацию о работе и графике городского транспорта в праздники можно с помощью бесплатного звонка 8-800-250-07-22, дистанционно (через сайт МКУ «Тюменьгортранс», мобильное приложение «Тюменский транспорт») или в режиме «онлайн», воспользовавшись интерактивной картой.

Ранее «Наш город» сообщал, что проезд в общественном транспорте в наступающем году подорожает: при наличном расчёте стоимость билета составит 30 рублей, а при безналичном — 29 рублей.

В Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей
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#Елена Чебоксарова#График работы#Штатное расписание#Православные праздники#Торжество#Водители автобусов
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