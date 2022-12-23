В новогодние дни график работы автобусов изменится

До конца каникул, то есть до 8 января автобусы и маршрутки будут ходить, в соответствии с расписанием по воскресным дням.
Получить подробную информацию о работе и графике городского транспорта в праздники можно с помощью бесплатного звонка 8-800-250-07-22, дистанционно (через сайт МКУ «Тюменьгортранс», мобильное приложение «Тюменский транспорт») или в режиме «онлайн», воспользовавшись интерактивной картой.
Ранее «Наш город» сообщал, что проезд в общественном транспорте в наступающем году подорожает: при наличном расчёте стоимость билета составит 30 рублей, а при безналичном — 29 рублей.