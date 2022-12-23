В ДТП на тюменской трассе погибли 4 человека. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, на 378-м километре автомобильной дороги на встречную полосу вынесло легковой автомобиль Hyundai. Машина попала под колеса большегруза Volvo — от удара ее смяло как консервную банку.