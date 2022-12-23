В ДТП на тюменской трассе погибли 4 человека. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, на 378-м километре автомобильной дороги на встречную полосу вынесло легковой автомобиль Hyundai. Машина попала под колеса большегруза Volvo — от удара ее смяло как консервную банку.
По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия, еще один пассажир легковушки доставлен в больницу с различными травмами.
Личности погибших и пострадавшего выясняются. Движение на федеральной автодороге не ограничено. На месте работает начальник отдела ГИБДД по Уватскому району Дмитрий Поспелов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за погодны условий на трассе Тюмень — Омск.