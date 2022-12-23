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В ДТП на тюменской трассе погибли 4 человека. Фото

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли 4 человека

Четыре человека погибли в аварии, произошедшей сегодня на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Трагедия случилась в Уватском районе
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, на 378-м километре автомобильной дороги на встречную полосу вынесло легковой автомобиль Hyundai. Машина попала под колеса большегруза Volvo — от удара ее смяло как консервную банку.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия, еще один пассажир легковушки доставлен в больницу с различными травмами.

Личности погибших и пострадавшего выясняются. Движение на федеральной автодороге не ограничено. На месте работает начальник отдела ГИБДД по Уватскому району Дмитрий Поспелов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за погодны условий на трассе Тюмень — Омск.

Тюменцев предупредили о переметах и ухудшении видимости на федеральных трассах
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#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Авария#Тюменская область#Гибель на дороге#Валентина Бурнашева
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