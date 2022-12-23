В армию призваны 1600 тюменцев, в аварии погибли 4 человека, работа больниц в Тюмени

Четыре человека погибли в аварии в Тюменской области из-за спящего водителя.
Машина попала под колеса большегруза Volvo — от удара ее смяло как консервную банку. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия.
Инспекторы ГИБДД выясняют личность погибших и все детали произошедшего.
1 600 призывников Тюменской области отправятся на службу в осенний призыв.
Военный комиссар Алексей Куличков рассказал о предварительных итогах осеннего призыва. План был перевыполнен, точные цифры появятся 30 декабря.
«Будет призвано около 1600 человек. Команды убыли во все виды и рода вооруженных сил РФ. Досрочно завершили выпуски с образовательных организаций по подготовке водителей», - сообщил Алексей Куличков.
Молодые люди не поедут в зону СВО, они будут находиться в воинских частях РФ.
В праздники тюменские больницы перейдут на особый режим работы.
Со 2 по 6 января дежурные врачи примут пациентов с 9:00 до 16:00. Амбулаторная помощь будет оказываться по специальному графику. 30 декабря и 9 января — в обычном режиме. 31 декабря рабочий день докторов сократится на час. 1 и 7 января медики будут на выходных.
3 и 5 января с 9 до 13 часов будут работать консультативные поликлиники №1 и №2. В Областной стоматологии 3 января ждут тюменцев с 8:00 до 14:00.
Стоит отметить, что сейчас в Тюменской области фиксируется вспышка ОРВИ и гриппа. Власти областной столицы планируют развернуть дополнительные места в больницах из-за наплыва пациентов. На 20 декабря все койки детского отделения инфекционной больницы были заполнены, а 2 врача, которые работают на все отделение лечебного учреждения — не справлялись с потоком.