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В армию призваны 1600 тюменцев, в аварии погибли 4 человека, работа больниц в Тюмени

Сегодня, 16:54
Фото: 1MI

В аварии погибли 4 человека, работа больниц в Тюмени, В армию призваны 1600 тюменцев

Сегодня утром на трассе Тюмень – ХМАО в аварии легковушки с грузовиком погибли 4 человека. Всё произошло в Упоровском районе на 378-м километре автомобильной дороги. Машина выехала на встречную полосы и столкнулась с большегрузом.

Четыре человека погибли в аварии в Тюменской области из-за спящего водителя.

Машина попала под колеса большегруза Volvo — от удара ее смяло как консервную банку. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия.

1 600 призывников Тюменской области отправятся на службу в осенний призыв.

Военный комиссар Алексей Куличков рассказал о предварительных итогах осеннего призыва. План был перевыполнен, точные цифры появятся 30 декабря.

«Будет призвано около 1600 человек. Команды убыли во все виды и рода вооруженных сил РФ. Досрочно завершили выпуски с образовательных организаций по подготовке водителей», - сообщил Алексей Куличков.

Молодые люди не поедут в зону СВО, они будут находиться в воинских частях РФ.

В праздники тюменские больницы перейдут на особый режим работы.

Со 2 по 6 января дежурные врачи примут пациентов с 9:00 до 16:00. Амбулаторная помощь будет оказываться по специальному графику. 30 декабря и 9 января — в обычном режиме. 31 декабря рабочий день докторов сократится на час. 1 и 7 января медики будут на выходных.

3 и 5 января с 9 до 13 часов будут работать консультативные поликлиники №1 и №2. В Областной стоматологии 3 января ждут тюменцев с 8:00 до 14:00.

Стоит отметить, что сейчас в Тюменской области фиксируется вспышка ОРВИ и гриппа. Власти областной столицы планируют развернуть дополнительные места в больницах из-за наплыва пациентов. На 20 декабря все койки детского отделения инфекционной больницы были заполнены, а 2 врача, которые работают на все отделение лечебного учреждения — не справлялись с потоком.

В праздники тюменские больницы перейдут на особый режим работы
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#Александр Мязин
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