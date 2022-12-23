В армию призваны 1600 тюменцев, в аварии погибли 4 человека, работа больниц в Тюмени

Стоит отметить, что сейчас в Тюменской области фиксируется вспышка ОРВИ и гриппа. Власти областной столицы планируют развернуть дополнительные места в больницах из-за наплыва пациентов. На 20 декабря все койки детского отделения инфекционной больницы были заполнены, а 2 врача, которые работают на все отделение лечебного учреждения — не справлялись с потоком.