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Тюменцы опасаются покупать сладости из-за опасных красителей

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI

Жители Тюмени опасаются покупать сладости в магазинах из-за опасных красителей

Тюменку обеспокоил состав продукции тюменского «Перекрёстка». По данным телеграм-канала «Темы Тюмени», в пирожных Макаронсы имеются опасные пищевые добавки индекса «Е», красители вредят здоровью детей.
Фото: Скрин Темы Тюмени
«Я понимаю, что не все Е-добавки опасны, но приписку «Содержащийся краситель оказывает отрицательное влияние на активность и внимание детей» обычно используют для токсичного красителя Понсо 4R» — отметила подписчица паблика «Темы Тюмени».

Стоит отметить, что пирожные стоили почти 200 рублей.

«Я как-то купил обычные баранки (что там должно быть: наверно вода, мука, соль, сахар, масло, крахмал/ванилин, яйцо (яичный порошок), дрожжи может), не кондитер. Но состав был написан на 1/4 упаковки», - отметил тюменец Артём А. в паблике «ЧП Тюмень ЧС».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мандарины подорожали до 450 рублей за килограмм. При этом в магазинах ещё можно купить эти фрукты из Абхазии по 90-110 рублей.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Магазин "Пятерочка"#Покупка-продажа#Покупки#Покупка#Деньги
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