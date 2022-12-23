Тюменцы опасаются покупать сладости из-за опасных красителей

«Я понимаю, что не все Е-добавки опасны, но приписку «Содержащийся краситель оказывает отрицательное влияние на активность и внимание детей» обычно используют для токсичного красителя Понсо 4R» — отметила подписчица паблика «Темы Тюмени».
Стоит отметить, что пирожные стоили почти 200 рублей.
«Я как-то купил обычные баранки (что там должно быть: наверно вода, мука, соль, сахар, масло, крахмал/ванилин, яйцо (яичный порошок), дрожжи может), не кондитер. Но состав был написан на 1/4 упаковки», - отметил тюменец Артём А. в паблике «ЧП Тюмень ЧС».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мандарины подорожали до 450 рублей за килограмм. При этом в магазинах ещё можно купить эти фрукты из Абхазии по 90-110 рублей.