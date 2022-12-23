Тюменцев ждёт очередное повышение платы за общедомовые нужды

Перерасчёт начислений за коммунальные ресурсы управляющие компании проведут в первом квартале 2023 года — при наличии сверхнормативного потребления они доначислят плату за него собственникам помещений, при отрицательных значениях — вычтут.
Если собственники помещений многоквартирного дома весь год платили по нормативу, а потребляли ресурсы сверхнормативно, то перерасчет значительно увеличит общую сумму в квитанции. В настоящее время решается вопрос — каким образом выставлять перерасчет за потребленные сверхнорматива ресурсы — единоразово в январе, единоразово в марте, когда из-за потепления на улице уменьшится размер платы за отопление, или «растянуть» сумму на первые месяцы 2023 года.
Государственная жилищная инспекция Тюменской области направила в Минстрой России запрос о разъяснении применения законодательства.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 декабря в регионе на 9% выросли тарифы ЖКХ. Следующее повышение стоимость коммунальных услуг состоится не ранее июля 2024 года.