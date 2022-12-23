Тюменцев ждёт очередное повышение платы за общедомовые нужды

Если собственники помещений многоквартирного дома весь год платили по нормативу, а потребляли ресурсы сверхнормативно, то перерасчет значительно увеличит общую сумму в квитанции. В настоящее время решается вопрос — каким образом выставлять перерасчет за потребленные сверхнорматива ресурсы — единоразово в январе, единоразово в марте, когда из-за потепления на улице уменьшится размер платы за отопление, или «растянуть» сумму на первые месяцы 2023 года.