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Тюменцев ждёт очередное повышение платы за общедомовые нужды

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI

Тюменцам повысят плату за общедомовые нужды

С 2023 года жители Тюменской области будут платить за общедомовые нужды по новым правилам. Теперь плата будет рассчитываться не по нормативу, как ранее, а по показателям общедомовых приборов учета.
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Тюмень

Перерасчёт начислений за коммунальные ресурсы управляющие компании проведут в первом квартале 2023 года — при наличии сверхнормативного потребления они доначислят плату за него собственникам помещений, при отрицательных значениях — вычтут.

Если собственники помещений многоквартирного дома весь год платили по нормативу, а потребляли ресурсы сверхнормативно, то перерасчет значительно увеличит общую сумму в квитанции. В настоящее время решается вопрос — каким образом выставлять перерасчет за потребленные сверхнорматива ресурсы — единоразово в январе, единоразово в марте, когда из-за потепления на улице уменьшится размер платы за отопление, или «растянуть» сумму на первые месяцы 2023 года.

Государственная жилищная инспекция Тюменской области направила в Минстрой России запрос о разъяснении применения законодательства.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 декабря в регионе на 9% выросли тарифы ЖКХ. Следующее повышение стоимость коммунальных услуг состоится не ранее июля 2024 года.

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