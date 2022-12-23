Ситуация с детской заболеваемостью в Тюмени остается напряженной

По словам врачей, на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе остается напряженной. Около 70% заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменской области — это дети младше 14 лет.
По словам врача Областной инфекционной больницы Евгении Семенюк, также следует уделить особое внимание санитарной обработке помещений и соблюдению масочного режима в общественных местах.
Ранее «Наш Город» писал, что с понедельника, 26 декабря, тюменские школьники вернутся к традиционному режиму обучения. Продлевать карантин, введенный в областной столице 15 декабря, не будут.