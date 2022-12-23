nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ситуация с детской заболеваемостью в Тюмени остается напряженной

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI

Инфекционист рассказала о ситуации с детской заболеваемостью в Тюмени

Тюменские медики рекомендовали руководству общеобразовательных заведений и дестких садов более тщательно проводить осмотры на утренних фильтрах.
Сюжет
Тюмень

По словам врачей, на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе остается напряженной. Около 70% заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменской области — это дети младше 14 лет.

По словам врача Областной инфекционной больницы Евгении Семенюк, также следует уделить особое внимание санитарной обработке помещений и соблюдению масочного режима в общественных местах.

Ранее «Наш Город» писал, что с понедельника, 26 декабря, тюменские школьники вернутся к традиционному режиму обучения. Продлевать карантин, введенный в областной столице 15 декабря, не будут.

 

#Общество#Новости тюмени#Грипп#ОРВИ#Заболеваемость#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу
Вчера, 11:43
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
Вчера, 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками
Вчера, 05:31
Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку
Вчера, 03:50