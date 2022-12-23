Руслан Кухарук вошел в топ-5 мэров России 2022 года

В десятку национального рейтинга мэров-2022 также вошли еще два руководителя города из Уральского федерального округа — глава Ханты Ханты-Мансийска Максим Ряшин и мэр Екатеринбурга Екатеринбурга Алексей Орлов. Они заняли восьмое и десятое место соответственно.