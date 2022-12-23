Руслан Кухарук вошел в топ-5 мэров России 2022 года

Исследование, посвященное оценке деятельности мэров 88 столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за 2022 год, провел ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.
На первом месте расположился мэр Москвы Сергей Собянин, второе место занял глава Казани Ильсур Метшин, третью строчку рейтинга — мэр Сочи Алексей Копайгородский. Глава Грозного Хас–Магомед Кадыров расположился на пятом месте.
В десятку национального рейтинга мэров-2022 также вошли еще два руководителя города из Уральского федерального округа — глава Ханты Ханты-Мансийска Максим Ряшин и мэр Екатеринбурга Екатеринбурга Алексей Орлов. Они заняли восьмое и десятое место соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2021 года глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занимал второе место в место в национальном рейтинге глав российских городов. Тогда эксперты отметили успешное создание комфортной городской среды и развитие транспортной инфраструктуры города.