Очередная массовая авария в Тюмени, столкнулись 4 автомобиля на Щербакова

На Щербакова наблюдается крупная пробка в 2 километра.
«4 автомобиля столкнулись сегодня на улице Щербакова, 87. автомобиль «Опель Астра» въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в «Шевроле», затем «Шевроле» в «Мицубиси», а «Мицубиси» отбросило под «Газель», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
В аварии пострадала женщина, она доставлена в лечебное учреждение. 37-летний водитель был пьян, показания алкотестера - 1,36.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице вечером 23 декабря наблюдаются крупные пробки.