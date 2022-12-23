Очередная массовая авария в Тюмени, столкнулись 4 автомобиля на Щербакова

Массовая авария на Щербакова в Тюмени, столкнулись четыре машины

Очередное массовое ДТП произошло 23 декабря в областной столице. По данным ГИБДД, в нём виноват пьяный «бесправник». Мужчина выпивал до четырех утра, потом сел за руль и повез сестру в больницу.