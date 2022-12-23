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Очередная массовая авария в Тюмени, столкнулись 4 автомобиля на Щербакова

Сегодня, 13:24
Фото: ГИБДД

Массовая авария на Щербакова в Тюмени, столкнулись четыре машины

Очередное массовое ДТП произошло 23 декабря в областной столице. По данным ГИБДД, в нём виноват пьяный «бесправник». Мужчина выпивал до четырех утра, потом сел за руль и повез сестру в больницу.

На Щербакова наблюдается крупная пробка в 2 километра.

«4 автомобиля столкнулись сегодня на улице Щербакова, 87. автомобиль «Опель Астра» въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в «Шевроле», затем «Шевроле» в «Мицубиси», а «Мицубиси» отбросило под «Газель», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

В аварии пострадала женщина, она доставлена в лечебное учреждение. 37-летний водитель был пьян, показания алкотестера - 1,36.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице вечером 23 декабря наблюдаются крупные пробки.

 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД
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