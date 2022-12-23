Очередная массовая авария в Тюмени, столкнулись 4 автомобиля на Щербакова

Массовая авария на Щербакова в Тюмени, столкнулись четыре машины

Очередное массовое ДТП произошло 23 декабря в областной столице. По данным ГИБДД, в нём виноват пьяный «бесправник». Мужчина выпивал до четырех утра, потом сел за руль и повез сестру в больницу.

На Щербакова наблюдается крупная пробка в 2 километра. «4 автомобиля столкнулись сегодня на улице Щербакова, 87. автомобиль «Опель Астра» въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в «Шевроле», затем «Шевроле» в «Мицубиси», а «Мицубиси» отбросило под «Газель», - сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии пострадала женщина, она доставлена в лечебное учреждение. 37-летний водитель был пьян, показания алкотестера - 1,36. Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице вечером 23 декабря наблюдаются крупные пробки. В массовой аварии в Тюмени пострадали три человека. Фото Узнать подробнее