Новогоднее безумие: Сразу 4 массовые аварии произошли в Тюменской области. Фото

Сегодня утром стало известно о гибели 4 человек в Уватском районе на трассе Тюмень – ХМАО столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль. От удара корейскую машину смяло как консервную банку. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия, еще один пассажир легковушки доставлен в больницу с различными травмами.