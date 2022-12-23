Новогоднее безумие: Сразу 4 массовые аварии произошли в Тюменской области. Фото

Чем ближе новогодние праздники, тем опаснее на тюменских дорогах. Ситуацию на дорогах «подогревают» большие новогодние пробки.
Сегодня утром стало известно о гибели 4 человек в Уватском районе на трассе Тюмень – ХМАО столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль. От удара корейскую машину смяло как консервную банку. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия, еще один пассажир легковушки доставлен в больницу с различными травмами.
Вечером в пятницу массовое ДТП произошло на Щербакова. В ДТП пострадала пассажирка «Опеля», она госпитализирована в больницу. 37-летний водитель, ее брат, был пьян, показания алкотестера - 1,36 мг.
В ГИБДД отметили, что здесь столкнулись 4 машины, по данным 2ГИС, возникла пробка в 2 километра.
Вчера (22 декабря) вечером на пересечении улиц Дружбы и Мельникатей столкнулись две «Хёндай», БМВ, «Рено», «Тойота». По предварительным данным, всё произошло вине 36-летнего водителя БМВ. Он не справился с управлением и вылетел на встречку. В массовой аварии пострадали 3 человека.
В 17 километрах от Тобольска 21 декабря столкнулись две легковушки и фура. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, две машины скорой помощи и ГИБДД. Инспекторы сообщили «Нашему городу» что пострадали 2 человека. Массовая авария произошла из-за нарушения правил обгона на трассе Тюмень – Тобольск.
В пятницу на автодорогах Тюменской области сложная дорожная и погодная ситуация из-за погодных условий.
Синоптики отмечают, что до 26 декабря в Тюменской области возможен сильный ветер. По данным «Нашего города», 25 числа его порывы могут достигать 15 м/с. В подобных условиях автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим.