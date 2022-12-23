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Новогоднее безумие: Сразу 4 массовые аварии произошли в Тюменской области. Фото

Сегодня, 14:20
Фото: ГИБДД

Под Новый год в Тюменской области произошли сразу 4 массовые аварии. Фото

В Тюменской области на этой неделе с 21 по 23 декабря произошло сразу 4 массовые аварии. Несколько человек скончались, ущерб от ДТП значительный. Только в Тюмени за последние сутки в 2 авариях столкнулись 9 автомобилей, пострадали 4 человека.

Чем ближе новогодние праздники, тем опаснее на тюменских дорогах. Ситуацию на дорогах «подогревают» большие новогодние пробки.

Сегодня утром стало известно о гибели 4 человек в Уватском районе на трассе Тюмень – ХМАО столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль. От удара корейскую машину смяло как консервную банку. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия, еще один пассажир легковушки доставлен в больницу с различными травмами.

Вечером в пятницу массовое ДТП произошло на Щербакова. В ДТП пострадала пассажирка «Опеля», она госпитализирована в больницу. 37-летний водитель, ее брат, был пьян, показания алкотестера - 1,36 мг.

В ГИБДД отметили, что здесь столкнулись 4 машины, по данным 2ГИС, возникла пробка в 2 километра.

Вчера (22 декабря) вечером на пересечении улиц Дружбы и Мельникатей столкнулись две «Хёндай», БМВ, «Рено», «Тойота». По предварительным данным, всё произошло вине 36-летнего водителя БМВ. Он не справился с управлением и вылетел на встречку. В массовой аварии пострадали 3 человека.

В 17 километрах от Тобольска 21 декабря столкнулись две легковушки и фура. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, две машины скорой помощи и ГИБДД. Инспекторы сообщили «Нашему городу» что пострадали 2 человека. Массовая авария произошла из-за нарушения правил обгона на трассе Тюмень – Тобольск.

В пятницу на автодорогах Тюменской области сложная дорожная и погодная ситуация из-за погодных условий.

Синоптики отмечают, что до 26 декабря в Тюменской области возможен сильный ветер. По данным «Нашего города», 25 числа его порывы могут достигать 15 м/с. В подобных условиях автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим.

В Тюмени и Ишиме с 23 по 26 декабря возможен штормовой ветер
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Погода#Безопасность на дорогах#Дорожные пробки#ГИБДД#Новый год 2023#Аварии#Видео
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