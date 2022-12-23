На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП. Видео

По предварительным данным, водителя легковушки вынесло на встречную полосу после после совершения обгона. Удар был настолько сильный, что у машины оторвало колесо и вырвало двигатель. Грузовик протащил Chevrolet несколько десятков метров, прежде чем полностью остановился.