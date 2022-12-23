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На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП. Видео

Сегодня, 08:23
Фото: ГИБДД

Водитель Chevrolet Aveo погиб в ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Омск

Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня днем на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 70-м километре автодороги столкнулись Chevrolet Aveo и фура Mercedes.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, водителя легковушки вынесло на встречную полосу после после совершения обгона. Удар был настолько сильный, что у машины оторвало колесо и вырвало двигатель. Грузовик протащил Chevrolet несколько десятков метров, прежде чем полностью остановился.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время на участке трассы Тюмень — Омск, где произошла авария, движение транспортных средств ограничено. Действует реверс. Автоинспекторы регулируют движение вручную, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта по федеральной трассе.

Ранее «Наш Город» писал, что четыре человека погибли в аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

 

В ДТП на тюменской трассе погибли 4 человека. Фото
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#Валентина Бурнашева#Омск#ДТП#Тюмень#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Погода#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Гибель на дороге#Видео
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