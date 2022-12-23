На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП. Видео

По предварительным данным, водителя легковушки вынесло на встречную полосу после после совершения обгона. Удар был настолько сильный, что у машины оторвало колесо и вырвало двигатель. Грузовик протащил Chevrolet несколько десятков метров, прежде чем полностью остановился.
В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В настоящее время на участке трассы Тюмень — Омск, где произошла авария, движение транспортных средств ограничено. Действует реверс. Автоинспекторы регулируют движение вручную, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта по федеральной трассе.
Ранее «Наш Город» писал, что четыре человека погибли в аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу.