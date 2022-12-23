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На рынок РФ вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Сегодня, 08:38
На российском рынке снова появились такие бренды ноутбуков как Asus, HP, Lenovo.
Как передают “
Известия
”, технику начали поставлять по параллельному импорту.
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