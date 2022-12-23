Конкурс «Лучник Future»: участники разработают проекты для шести компаний

Заявки на участие в конкурсе «Лучник Future» будут приниматься до пятнадцатого января следующего года. На сегодняшний день заявки подали восемьдесят пять студенческих команд из двадцати российских городов. Первый этап оценки и формирование шорт-листа участников пройдет до десятого февраля. Участниками премии могут стать учащиеся вузов, которые проходят обучение по таким направлениям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.