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Конкурс «Лучник Future»: участники разработают проекты для шести компаний

Сегодня, 13:32
Партнерами всероссийского конкурса студенческих команд «Лучник Future» в этом году стали шесть коммерческих и общественных организаций. Участникам предстоит разработать для них кампании в соответствии с поставленными задачами.

Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером конкурса.

Издание newsnn.ru сообщает, что одно из заданий конкурсантам предложил Московский метрополитен. Участникам необходимо разработать кампанию для привлечения в сервис Face Pay новых пользователей и создать позитивный имидж организации и коммуникационную стратегию.

Также участники конкурса «Лучник Future» будут работать над проектом ассоциации  грантодающих организаций «Форум Доноров» — разработкой коммуникационной кампании проекта по поддержке развития науки, образования и просвещения Российской Федерации филантропами.

Компания «Ситикард» предложила участникам «Лучник Future» разработать стратегию вывода виртуальной транспортной карты на рынок Российской Федерации, а Трубная металлургическая компания — концепт работы корпоративного радио для всех предприятий.

Свою задачу для студенческих команд поставила также компания «Норникель». Участникам конкурса предстоит разработать коммуникационную кампанию по созданию позитивного имиджа предприятия и привлечению молодежи.

Еще одним партнером конкурса выступила компания по добыче золота «Полюс Вернинское». Для нее участники разработают проект PR-кампании к двадцатипятилетнему юбилею и план юбилейных мероприятий.

Более подробную информацию о задачах партнеров можно посмотреть на сайте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе «Лучник Future» будут приниматься до пятнадцатого января следующего года. На сегодняшний день заявки подали восемьдесят пять студенческих команд из двадцати российских городов. Первый этап оценки и формирование шорт-листа участников пройдет до десятого февраля. Участниками премии могут стать учащиеся вузов, которые проходят обучение по таким направлениям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями. 

Учредителем премии «Лучник Future» является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Оператором конкурса выступило коммуникационное агентство JM Communications.

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