Кондуктор превратила маршрут № 25 в зимнюю сказку

Внутри новогодний автобус оформлен в едином стиле, ведущая роль отдана двум цветам: красному и жёлтому. Окна украшены красивыми игрушками и пушистым еловыми веточками с шишками. По словам кондуктора, оригинальные игрушки (например, маленькие туфельки, которые особенно приглянулись пассажирам) она покупает в самых обычных магазинах. А вот шишки Светлана сама собирает в лесу.
В паблике «ЧС Тюмень» местные жители высказались, что они в восторге от поездки.
В праздничном наряде автобус будет ходить до 13 января.
Ранее «Наш город» писал, что в наступающем году тюменцы больше всего переживают за свои доходы.