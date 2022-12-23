Кондуктор превратила маршрут № 25 в зимнюю сказку

Внутри новогодний автобус оформлен в едином стиле, ведущая роль отдана двум цветам: красному и жёлтому. Окна украшены красивыми игрушками и пушистым еловыми веточками с шишками. По словам кондуктора, оригинальные игрушки (например, маленькие туфельки, которые особенно приглянулись пассажирам) она покупает в самых обычных магазинах. А вот шишки Светлана сама собирает в лесу.