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Кондуктор превратила маршрут № 25 в зимнюю сказку

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI

В тюменских автобусах для пассажиров создают новогоднее настроение

Кондуктор автобуса Светлана Смирнова решила создать в нём атмосферу праздника и сама украсила салон. Об этом тюменцам рассказали на сайте городской администрации.

Внутри новогодний автобус оформлен в едином стиле, ведущая роль отдана двум цветам: красному и жёлтому. Окна украшены красивыми игрушками и пушистым еловыми веточками с шишками. По словам кондуктора, оригинальные игрушки (например, маленькие туфельки, которые особенно приглянулись пассажирам) она покупает в самых обычных магазинах. А вот шишки Светлана сама собирает в лесу.

В паблике «ЧС Тюмень» местные жители высказались, что они в восторге от поездки.

В праздничном наряде автобус будет ходить до 13 января.

Ранее «Наш город» писал, что в наступающем году тюменцы больше всего переживают за свои доходы.

Фото: ЧС Тюмень
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#Елена Чебоксарова#Праздник#Застолье#Торжество#Водители автобусов#Пассажиры
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