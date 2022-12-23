Дмитрий Артюхов выступил с предложением разработать стратегию молодежной политики

Глава РФ акцентировал внимание на работе платформы «Россия — страна возможностей» и всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Владимир Владимирович попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку в реализации этих проектов. Он подчеркнул, что в ряде министерств уже действуют ответственные за молодежную сферу в статусе замминистра, подобная модель реализуется и в крупных отечественных компаниях, а в 40 субъектах федерации работают самостоятельные подразделения, которые координируют молодежную политику. К 2024 году эта практика должна охватить все 89 регионов.