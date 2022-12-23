Дмитрий Артюхов выступил с предложением разработать стратегию молодежной политики

Он назвал стратегически важным направлением обеспечение преемственности поколений, чтобы энергия молодежи работала на страну.
Глава РФ акцентировал внимание на работе платформы «Россия — страна возможностей» и всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Владимир Владимирович попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку в реализации этих проектов. Он подчеркнул, что в ряде министерств уже действуют ответственные за молодежную сферу в статусе замминистра, подобная модель реализуется и в крупных отечественных компаниях, а в 40 субъектах федерации работают самостоятельные подразделения, которые координируют молодежную политику. К 2024 году эта практика должна охватить все 89 регионов.
Как отметил президент, в наше время молодые люди попали под шквал информационных атак и оказались в уязвимом положении, так что им надо дать прочную опору в виде достоверных знаний, а также вести работу по другим направлениям.
Следом за Владимиром Путиным выступил глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По его мнению, несмотря на попытки насаждать молодежи чуждые ценности из-за пределов страны, государство выигрывает борьбу за умы, так что подавляющее большинство молодежи гордится Россией, ее культурой и историей, исповедует традиционные ценности и занимается добровольчеством.
Также Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в конце нулевых главными вопросами в молодежной повестке были борьба с алкоголизмом и употреблением запрещенных веществ, создание социальных лифтов для развития здорового общества. Однако ситуацию удалось изменить, в связи с чем на первый план вышли другие вопросы.
— Сегодня почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Для этого организовано более двух десятков новых открытых конкурсов и олимпиад, доступных каждому жителю России, — заявил председатель комиссии Госсовета по молодежной политике.
Он отметил в том числе важность нового движения детей и молодежи.
— Мы будем сопровождать молодого человека на всех этапах взросления, начиная со школы. У нас такие традиции есть, были, через них прошли целые поколения. Мы эту работу в какой-то момент оставили без должного внимания, сейчас будем всеми силами наверстывать, — поделился Дмитрий Артюхов.
В ходе своего выступления он предложил развивать в регионах пространства для молодежи и готовить кадры, которые будут с ней работать. Также прозвучало предложение расширить программу путешествий по стране для юных жителей России, распространив ее на все субъекты РФ.
— Логичным шагом было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодёжью и меры поддержки. Считаю, что крайне важно в текущих обстоятельствах четко себе представлять, каким мы хотим видеть это будущее для нашей молодежи — и разработать стратегию молодёжной политики до 2030 года. Это поможет нам действовать на опережение, — резюмировал Артюхов.