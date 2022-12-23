Баланин: Жители новых областей РФ смогут бесплатно получать медпомощь по полису ОМС

Как объяснил Илья Баланин, полис ОМС в цифровом виде даст право жителям новых областей РФ, которые стали россиянами, пользоваться медицинской помощью на всей территории России совершенно бесплатно. Данная возможность отражена в Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в медучреждениях, что входят в систему ОМС. Об этом сообщается на сайте newstracker.ru.
По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, заключенное соглашение – важное событие, которое позволяет получать доступную и качественную медицинскую поддержку всем, кто в ней нуждается.
Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, впереди ждут преобразования, которые помогут региону войти в российское правовое поле. Соглашение о взаимодействии – значимый шаг в этом направлении.
В скором времени в Запорожской и Херсонской областях появятся территориальные фонды и будут выдаваться цифровые полисы ОМС.
Недавно подобные договоры о сотрудничестве подписали председатель ФОМС и врио глав Луганской и Донецкой народных республик.