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Баланин: Жители новых областей РФ смогут бесплатно получать медпомощь по полису ОМС

Сегодня, 18:24
Фото: Пресс-служба ФОМС
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по организации территориальных фондов и выдаче полисов ОМС жителям новых российских регионов подписали председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей в Москве.

Как объяснил Илья Баланин, полис ОМС в цифровом виде даст право жителям новых областей РФ, которые стали россиянами, пользоваться медицинской помощью на всей территории России совершенно бесплатно. Данная возможность отражена в Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в медучреждениях, что входят в систему ОМС. Об этом сообщается на сайте newstracker.ru.

По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, заключенное соглашение – важное событие, которое позволяет получать доступную и качественную медицинскую поддержку всем, кто в ней нуждается.

Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, впереди ждут преобразования, которые помогут региону войти в российское правовое поле. Соглашение о взаимодействии – значимый шаг в этом направлении.

В скором времени в Запорожской и Херсонской областях появятся территориальные фонды и будут выдаваться цифровые полисы ОМС.

Недавно подобные договоры о сотрудничестве подписали председатель ФОМС и врио глав Луганской и Донецкой народных республик.

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