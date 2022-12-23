Баланин: Жители новых областей РФ смогут бесплатно получать медпомощь по полису ОМС

Как объяснил Илья Баланин, полис ОМС в цифровом виде даст право жителям новых областей РФ, которые стали россиянами, пользоваться медицинской помощью на всей территории России совершенно бесплатно. Данная возможность отражена в Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в медучреждениях, что входят в систему ОМС. Об этом сообщается на сайте newstracker.ru.