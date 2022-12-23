Автобусы № 88 пахнут горелым и ломаются

«У меня вопрос к перевозчику 88 маршрута. Почему выпускают в рейс сломанные автобусы? Дважды автобусы воняли горелым, двигаясь еле-еле, а сейчас он просто сломался в пути, и время уже такое, что другие автобусы не ходят», — написала сегодня утром местная жительница.
В комментариях подписчице посоветовали обратиться к перевозчику лично через сайт «Тюменьгортранс». Больше по поводу этого маршрута пока никто не высказался.
Ранее «Наш город» писал, что пассажирам сложно уехать из района Мыс, так как там остро не хватает общественного транспорта.