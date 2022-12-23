nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автобусы № 88 пахнут горелым и ломаются

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI

Жительница Тюмени жалуется, что на линию выпустили сломанный автобус

В паблике «ЧС Тюмень» разместили пост от подписчицы. Девушка пожаловалась на то, что общественный транспорт № 88 перевозит пассажиров, находясь в аварийном состоянии.
«У меня вопрос к перевозчику 88 маршрута. Почему выпускают в рейс сломанные автобусы? Дважды автобусы воняли горелым, двигаясь еле-еле, а сейчас он просто сломался в пути, и время уже такое, что другие автобусы не ходят», — написала сегодня утром местная жительница.

В комментариях подписчице посоветовали обратиться к перевозчику лично через сайт «Тюменьгортранс». Больше по поводу этого маршрута пока никто не высказался.

Ранее «Наш город» писал, что пассажирам сложно уехать из района Мыс, так как там остро не хватает общественного транспорта.

Жители Тюмени сообщают о проблемах в работе автобусов №31
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Водители автобусов#Пассажиры#Неприятный запах
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу
Вчера, 11:43
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
Вчера, 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками
Вчера, 05:31
Избивал кулаком и коленом: тюменец сломал своей подруге руку
Вчера, 03:50