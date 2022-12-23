Арендатора земельного участка в районе озера Алебашево заставляют убрать мусор

Было установлено, что земельный участок арендует юридическое лицо, которому годом ранее уже назначали штраф за аналогичное правонарушение.
Требования областного департамента недропользования и экологии убрать территорию до июля текущего года организацией выполнены не были. В связи с этим прокуратура подала на арендатора иск в суд. На него возложили обязанность очистить участок за 2 месяца с того дня, когда решение суда вступит в силу.
Ранее «Наш город» сообщал, что исетского врача оштрафовали, поскольку он нарушил правила сбора и утилизации медицинских отходов.