Арендатора земельного участка в районе озера Алебашево заставляют убрать мусор

Требования областного департамента недропользования и экологии убрать территорию до июля текущего года организацией выполнены не были. В связи с этим прокуратура подала на арендатора иск в суд. На него возложили обязанность очистить участок за 2 месяца с того дня, когда решение суда вступит в силу.