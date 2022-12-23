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Арендатора земельного участка в районе озера Алебашево заставляют убрать мусор

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI

В Тюмени организация загрязнила территорию в районе озера Алебашево отходами

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что территория в районе озера Алебашево загрязнена отходами, в их числе обнаружены малоценная древесина и ЖБИ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Было установлено, что земельный участок арендует юридическое лицо, которому годом ранее уже назначали штраф за аналогичное правонарушение.

Требования областного департамента недропользования и экологии убрать территорию до июля текущего года организацией выполнены не были. В связи с этим прокуратура подала на арендатора иск в суд. На него возложили обязанность очистить участок за 2 месяца с того дня, когда решение суда вступит в силу.

Ранее «Наш город» сообщал, что исетского врача оштрафовали, поскольку он нарушил правила сбора и утилизации медицинских отходов.

Исетского главврача наказали за ненадлежащее обращение с отходами
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#Елена Чебоксарова#Прокуратура города тюмени#Прокуратура г.Тюмени#Природоохранная прокуратура#Земельный участок#Арендаторы
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