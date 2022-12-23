5 врагов экологичного праздника

В России во многих семьях принято проводить генеральную уборку перед Новым годом — избавляться от старых вещей, чтобы «освободить место» для перемен. Но это не значит, что все ненужное стоит выкидывать. Как правило, этим вещам можно дать вторую жизнь.
Перебирая гардероб, горожане находят старые растянутые свитера и кофты. Если они связаны, то хорошей идеей будет распустить их на пряжу и связать что-то новое или же отдать пряжу знакомым, которые увлекаются вязанием. Если одежда сделана из ткани, то и её можно использовать снова — сшить плед в стиле «пэчворк», разрезать и использовать как тряпочки для уборки.
Вещи, которые хорошо сохранились, но надоели, можно отдать нуждающимся. Иногда различная ветошь нужна в приютах для животных. Путей для повторного использования материалов — много.
Неработающую технику, выбросить которую решились только под Новый год, лучше отдать на запчасти, а не выбрасывать в мусорный контейнер. Игрушки, мебель и прочие предметы из квартиры могут пригодиться в благотворительных организациях.
Не всем после новогоднего застолья хочется мыть гору посуды, поэтому иногда на столах появляется одноразовая посуда, столовые приборы из пластика, бумажные стаканы. Чтобы праздник прошел экологично, стоит заменить посуду на многоразовую — это будет выглядеть эстетично и не навредит природе.
Это же касается пикников в новогодние каникулы. На природу лучше взять небольшой комплект посуды из нержавеющей стали или специальные боксы для пикника с многоразовой посудой.
На Новый год в тюменских семьях принято дарить подарки, а в школах и университетах стала популярной игра «Тайный Санта». Но большинство подарков находятся в пластиковой упаковке, и это очередной враг экологичного праздника.
Решить проблему с большим количеством упаковки можно несколькими способами. Собирая подарок другу, не стоит каждый элемент подарка упаковывать в отдельный праздничный пакет. Пластиковые пакеты с новогодним принтом можно заменить на красивый шоппер из ткани.
Вместо обертки из пластика лучше обернуть подарок, например, в газеты. Если креативно обыграть это, то получится приятный презент. Бумажные подарочные пакеты, в которых когда-то уже дарили подарок, можно передарить, если они в хорошем состоянии — это не стыдно, а к тому же бережет экологию.
Есть также способ избавиться от огромного количества фантиков от конфет. Ребенку можно подарить самодельные сладости, упакованные в многоразовый контейнер или, например, ланчбокс, который будет использоваться и дальше.
Качественные, елочные игрушки намного экологичнее, чем дешевые, но «одноразовые». Украшения плохого качества уже после первого использования могут сломаться — отломится крепление, потеряется привлекательный внешний вид, а может и вовсе развалится. Подобные покупки перед каждым Новым годом — враг экологии.
Справиться с проблемой помогут хорошие игрушки, сделанные «на совесть». Если есть возможность, лучше купить несколько комплектов разных цветов, чтобы чередовать их из года в год. Если такой возможности нет, то можно попросить их в качестве новогоднего подарка у друзей или семьи.
Мишура и «дождик» — не только вредные, но и опасные украшения. Если в квартире есть домашние животные, то от разноцветных лент для елки стоит отказаться. Съеденный кошкой «дождик» может стать причиной смерти питомца. К тому же, эти украшения быстро рвутся, и их приходится часто выкидывать.
Намного приятнее сделать другу подарок, который ему действительно понравится, и будет приносить радость еще долгие годы, чем вручить что-то ненужное, что будет месяцами пылиться на полке, а потом окажется в мусорке.
Чтобы избежать получения ненужных подарков, можно перед Новым годом составить список подарков, которые хотелось бы получить — так называемый «вишлист». Если кто-то будет интересоваться, что же подарить, то ответ уже есть в этом списке. Да, эффект сюрприза пропадает, но появляется уверенность, что подарок действительно принесет пользу.
Если же подарок делается малознакомому человеку, то стоит заранее узнать о его предпочтениях, увлечениях. Полезные конфеты или имбирные пряники, созданные своими руками, будут приятным презентом.
«Основа экологичного образа жизни — повторное использование вещей или предметов: не покупайте новые вещи без необходимости, откажитесь от бесполезных подарков, в качестве упаковки выбирайте обычные коробки, которые можно будет использовать повторно и утилизируйте свои отходы правильно. Если придерживаться этих простых принципов при планировании новогодних праздников, количество образуемых отходов можно сократить в разы», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».