5 врагов экологичного праздника

Перебирая гардероб, горожане находят старые растянутые свитера и кофты. Если они связаны, то хорошей идеей будет распустить их на пряжу и связать что-то новое или же отдать пряжу знакомым, которые увлекаются вязанием. Если одежда сделана из ткани, то и её можно использовать снова — сшить плед в стиле «пэчворк», разрезать и использовать как тряпочки для уборки.