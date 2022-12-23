4,8 млрд рублей «дорожных» субсидий получит Тюменская область на 3 года

Новосибирская область — еще один соседний регион, который по суммам субсидий на дороги сильно опередил Тюменскую область. Там на приведение дорог в нормативное состояние выделили 3,3 млрд в 2023 году, 5,1 млрд рублей в 2024 году и 3,9 млрд рублей в 2025 году.