4,8 млрд рублей «дорожных» субсидий получит Тюменская область на 3 года

В принятом федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов между субъектами РФ распределены субсидии, трансферты и прочие средства. В Тюменской области продолжат развивать сферу автомобильных дорог.
На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений Тюменской области выделили в 2023 год 831,4 млн рублей, на 2024 год — 1,2 млрд рублей, а на 2025 год — 2,8 млрд рублей.
Для сравнения, суммы, выделенные Омской области, в разы больше. Так, в 2023 году — 2,8 млрд рублей, в 2024 — 4,3 млрд рублей, а в 2025 — 3,8 млрд рублей.
Новосибирская область — еще один соседний регион, который по суммам субсидий на дороги сильно опередил Тюменскую область. Там на приведение дорог в нормативное состояние выделили 3,3 млрд в 2023 году, 5,1 млрд рублей в 2024 году и 3,9 млрд рублей в 2025 году.
На развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тюменской области средства не выделили, но зато в списке распределения субсидий есть ХМАО — 4,5 млрд рублей в 2025 году. Омская область в список тоже не попала. Новосибирской области повезло чуть больше — региону выделено 1,8 млрд рублей в 2025 году.
Все три области оказались в списке на распределение субсидий на внедрение интеллектуальных транспортных систем, нацеленных на автоматизацию процессов управления дорожным движением. Тюменской области в 2024 году досталось 19,9 млн рублей, Омской области — 98,6 млн рублей, а Новосибирской области — 96,6 млн рублей.
Также один из регионов получит иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Тюменской и Омской области в списке субъектов снова нет, зато Новосибирской области в 2023 году выделят 2,4 млрд рублей на эти цели.