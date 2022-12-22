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Жители Тюменской области стали чаще переезжать в другие регионы на ПМЖ

Сегодня, 04:14
Фото: 1MI

В Тюменскую область стали меньше переезжать

В Тюменской области растет миграционная убыль населения — из региона стали чаще уезжать и меньше переезжать сюда на ПМЖ. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.
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Тюмень

Согласно опубликованной информации, за период с января по сентябрь из региона уехали 35,58 тысяч человек. При этом 28,9 тысяч переехали в другие регионы России, еще 6,6 тысяч вообще уехали из страны. Для сравнения, в минувшем году область покинули 32 тысячи человек.

Переехали на ПМЖ жить в Тюменскую область 37 тысяч человек. В целом миграционный прирост составил 2 тысяч человек, миграционная убыль населения в регионе увеличилась на 11%.

Что касается естественного прироста населения, то с начала года в Тюменской области родились 14,8 тысяч человек. Уровень рождаемости в Тюменской области уменьшился с 12% до 11,5% в расчете на 1000 населения. Число умерших составило 14,1 тысяч человек и сократилось с 13,5% до 10,9%. В целом в регионе, за январь–октябрь 2022 года естественный прирост населения составил 752 человека.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году жители Тюменской области потратили на шопинг порядка 400 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров.

В 2022 году тюменцы оставили в магазинах почти 400 миллиардов рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменьстат#Статистика#Миграция
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