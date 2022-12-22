Жители Тюменской области стали чаще переезжать в другие регионы на ПМЖ

Что касается естественного прироста населения, то с начала года в Тюменской области родились 14,8 тысяч человек. Уровень рождаемости в Тюменской области уменьшился с 12% до 11,5% в расчете на 1000 населения. Число умерших составило 14,1 тысяч человек и сократилось с 13,5% до 10,9%. В целом в регионе, за январь–октябрь 2022 года естественный прирост населения составил 752 человека.