Жители Тюменской области стали чаще переезжать в другие регионы на ПМЖ

Согласно опубликованной информации, за период с января по сентябрь из региона уехали 35,58 тысяч человек. При этом 28,9 тысяч переехали в другие регионы России, еще 6,6 тысяч вообще уехали из страны. Для сравнения, в минувшем году область покинули 32 тысячи человек.
Переехали на ПМЖ жить в Тюменскую область 37 тысяч человек. В целом миграционный прирост составил 2 тысяч человек, миграционная убыль населения в регионе увеличилась на 11%.
Что касается естественного прироста населения, то с начала года в Тюменской области родились 14,8 тысяч человек. Уровень рождаемости в Тюменской области уменьшился с 12% до 11,5% в расчете на 1000 населения. Число умерших составило 14,1 тысяч человек и сократилось с 13,5% до 10,9%. В целом в регионе, за январь–октябрь 2022 года естественный прирост населения составил 752 человека.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году жители Тюменской области потратили на шопинг порядка 400 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров.