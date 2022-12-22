Житель Заводоуковска уничтожил паспорт своей сожительницы, а затем избил её

В июне 2022 года Егоров сжёг в бане украденные паспорта у гражданской жены и её сына.
А через месяц, 30 июля, в результате конфликта с бывшей сожительницей на одной из остановок Заводоуковска разбил ей нос.
На суде Егоров признал вину. В качестве наказания он был отправлен на обязательные работы сроком в 13 дней.
Ранее «Наш город» писал, что мужчина, получивший повестку о призыве в рамках частичной мобилизации, попытался оспорить категорию годности. Судья, отказавший ему в иске, допустил много ошибок.