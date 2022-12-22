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Житель Заводоуковска уничтожил паспорт своей сожительницы, а затем избил её

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI

Суд отправил жителя Тюменской области на исправительные работы за избиение и кражу

Заводоуковский районный суд признал гражданина Николая Егорова виновным в краже документа и последующем нанесении побоев бывшей сожительнице. Об этом сообщает объединённая пресс-служба областной судебной системы.

В июне 2022 года Егоров сжёг в бане украденные паспорта у гражданской жены и её сына.
А через месяц, 30 июля, в результате конфликта с бывшей сожительницей на одной из остановок Заводоуковска разбил ей нос.

На суде Егоров признал вину. В качестве наказания он был отправлен на обязательные работы сроком в 13 дней.

Ранее «Наш город» писал, что мужчина, получивший повестку о призыве в рамках частичной мобилизации, попытался оспорить категорию годности. Судья, отказавший ему в иске, допустил много ошибок.

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#Нападение#Елена Чебоксарова#Побои#Паспорт#Избиение
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