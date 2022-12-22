В Тюмени отмечается дефицит противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ

Скорее всего, это произошло из-за вспышки ОРВИ и гриппа. В аптеках предлагают купить «Осельтамивир-акрихин», но его поставки ожидаются 24 декабря. Противовирусный препарат «Инфлюцеин» тоже отсутствует в продаже до 25 числа.