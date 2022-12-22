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В Тюмени отмечается дефицит противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI

Из тюменских аптек исчезли противовирусные препараты для лечения гриппа

В Тюменских аптеках наблюдается дефицит противовирусных препаратов «Тамифлю» и «Номидес». По данным сайта Аптека.ру, их поставки ожидаются через несколько дней. Похожая ситуация с аналогами лекарственных препаратов.

Скорее всего, это произошло из-за вспышки ОРВИ и гриппа. В аптеках предлагают купить «Осельтамивир-акрихин», но его поставки ожидаются 24 декабря. Противовирусный препарат «Инфлюцеин» тоже отсутствует в продаже до 25 числа.

«Тамифлю» и «Номидес» активно применяются для лечения от насморка и кашля.

Пока врачи рекомендуют заболевшим купить жаропонижающие препараты (в случае резкого повышения температуры) и пить горячие напитки.

Ранее «Наш город» сообщил, что с 26 декабря в тюменских школах отменяют карантин.

Популярный жаропонижающий препарат подорожал в тюменских аптеках на 26%
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#Александр Мязин#Лечение#Общество#Новости тюмени#Погода#Жалобы#Экономика#Деньги
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