В Тюмени отмечается дефицит противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ

Скорее всего, это произошло из-за вспышки ОРВИ и гриппа. В аптеках предлагают купить «Осельтамивир-акрихин», но его поставки ожидаются 24 декабря. Противовирусный препарат «Инфлюцеин» тоже отсутствует в продаже до 25 числа.
«Тамифлю» и «Номидес» активно применяются для лечения от насморка и кашля.
Пока врачи рекомендуют заболевшим купить жаропонижающие препараты (в случае резкого повышения температуры) и пить горячие напитки.
Ранее «Наш город» сообщил, что с 26 декабря в тюменских школах отменяют карантин.