В Тюмени мандарины подорожали перед Новым годом до 450 рублей за килограмм

Posted 22 декабря 2022, 07:35
Published 22 декабря 2022, 07:35
Modified 22 декабря 2022, 07:37
Updated 22 декабря 2022, 07:37
Самые дорогие на сегодняшний день — мандарины с листочками и мандарин «беби» на ветке. Их стоимость достигает 450 рублей. Немного дешевле стоят обычные цитрусовые — порядка 280 рублей за килограмм.
В сетевых магазинах цены на мандарины, зеленые, с листочками, отборные, марокканские, пока держатся на уровне от 99 до 150 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 30% за год выросли цены на красную икру. На сегодняшний день самая низкая цена за 75-граммовую банку деликатеса составляет порядка 320 рублей (по акции). В среднем стоимость 90-граммовой банки красной икры составляет около 600 рублей, 140-граммовая тара обойдется не менее чем в 1 тысячу рублей.