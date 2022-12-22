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Posted 22 декабря 2022, 07:35

Published 22 декабря 2022, 07:35

Modified 22 декабря 2022, 07:37

Updated 22 декабря 2022, 07:37

В Тюмени цены на мандарины перед Новым годом взлетели до 300-450 рублей

В Тюмени мандарины подорожали перед Новым годом до 450 рублей за килограмм

22 декабря 2022, 07:35
Фото: 1MI.

В Тюмени цены на мандарины перед Новым годом взлетели до 300-450 рублей

В Тюмени в преддверии Нового года выросли цены на один из главных атрибутов праздничного стола — мандарины. В частных торговых точках стоимость фруктов взлетела до 300 рублей. На одном из городских рынках цитрусовые и вовсе продают за 350-450 рублей.

Самые дорогие на сегодняшний день — мандарины с листочками и мандарин «беби» на ветке. Их стоимость достигает 450 рублей. Немного дешевле стоят обычные цитрусовые — порядка 280 рублей за килограмм.

В сетевых магазинах цены на мандарины, зеленые, с листочками, отборные, марокканские, пока держатся на уровне от 99 до 150 рублей за килограмм.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 30% за год выросли цены на красную икру. На сегодняшний день самая низкая цена за 75-граммовую банку деликатеса составляет порядка 320 рублей (по акции). В среднем стоимость 90-граммовой банки красной икры составляет около 600 рублей, 140-граммовая тара обойдется не менее чем в 1 тысячу рублей.

В Тюмени за год красная икра подорожала за год более чем на 30%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Фрукты#Продукты#Новый год 2023
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