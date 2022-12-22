В Тюмени мандарины подорожали перед Новым годом до 450 рублей за килограмм

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 30% за год выросли цены на красную икру. На сегодняшний день самая низкая цена за 75-граммовую банку деликатеса составляет порядка 320 рублей (по акции). В среднем стоимость 90-граммовой банки красной икры составляет около 600 рублей, 140-граммовая тара обойдется не менее чем в 1 тысячу рублей.