В Тюмени крупные 9-бальные пробки на 50 лет ВЛКСМ и центральных улицах города

Водителям придется постоять на ул. 50 лет ВЛКСМ, Федюнинского, Челюскинцев, Первомайской, Мориса Тореза. Аварии задерживают движение на Мельникайте, Объездной дороге, Запольной.
По информации 2ГИС, на улице Домостроителей столкнулись сразу 3 машины, здесь возникла километровая пробка. Других подробностей пока не сообщается.
Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня утром инспекторы ГИБДД Тюменской области дежурили на пересечении окружной дороги и Интернациональной. Здесь водители часто жалуются на «обочечников» и других нарушителей ПДД.