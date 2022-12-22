В Тюмени крупные 9-бальные пробки на 50 лет ВЛКСМ и центральных улицах города

Крупные 9-бальные пробки на 50 лет ВЛКСМ и в центре Тюмени

На 17:50 в областной столице отмечаются крупные заторы. Пробки вновь достигли 9 баллов. Стоит отметить, что в 08:00 их в городе почти не было, заторы не превышали 5 баллов. По данным 2ГИС, в вечерний час пик произошло 8 аварий.