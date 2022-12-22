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В Тюмени крупные 9-бальные пробки на 50 лет ВЛКСМ и центральных улицах города

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI

Крупные 9-бальные пробки на 50 лет ВЛКСМ и в центре Тюмени

На 17:50 в областной столице отмечаются крупные заторы. Пробки вновь достигли 9 баллов. Стоит отметить, что в 08:00 их в городе почти не было, заторы не превышали 5 баллов. По данным 2ГИС, в вечерний час пик произошло 8 аварий.

Водителям придется постоять на ул. 50 лет ВЛКСМ, Федюнинского, Челюскинцев, Первомайской, Мориса Тореза. Аварии задерживают движение на Мельникайте, Объездной дороге, Запольной.

По информации 2ГИС, на улице Домостроителей столкнулись сразу 3 машины, здесь возникла километровая пробка. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня утром инспекторы ГИБДД Тюменской области дежурили на пересечении окружной дороги и Интернациональной. Здесь водители часто жалуются на «обочечников» и других нарушителей ПДД. 

Наряд ГИБДД дежурит на тюменской окружной дороге
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Деньги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители
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