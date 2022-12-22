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Posted 22 декабря 2022, 13:37

Published 22 декабря 2022, 13:37

Modified 22 декабря 2022, 13:37

Updated 22 декабря 2022, 13:37

КИА вылетел с дороги и застрял в снегу в Тюмени на улице 50 лет Октября

В Тюмени Гилевской рощи КИА вылетел с дороги и застрял в снегу

22 декабря 2022, 13:37
Фото: 1MI.

КИА вылетел с дороги и застрял в снегу в Тюмени на улице 50 лет Октября

В областной столице 22 декабря у Гилевской рощи автомобиль КИА вылетел с дороги и застрял в снегу. Инцидент произошел около дома на улице 50 лет Октября, 207, ст 10. Пострадавших нет.

Ущерб от аварии небольшой, машина не блокирует движение на дороге. Скорее всего, водитель не справился с управлением. Всё произошло около пешеходного перехода.

По данным 2ГИС, на 18:25 пробки в городе составляют 9 баллов. Серьёзные затруднения движения у ТЦ в центре города.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени обнаружили четыре брошенные машины. Автомобиль ВАЗ стоит на Н.Федорова у дома № 4. Похожая ситуация и с машиной «Тойота» на Монтажников, 34. 

На улицах Тюмени обнаружили четыре брошенные машины
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#Общество#Происшествия#ГИБДД#Водители#Новости тюмени#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах
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