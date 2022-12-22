В Тюмени Гилевской рощи КИА вылетел с дороги и застрял в снегу

Posted 22 декабря 2022, 13:37
Published 22 декабря 2022, 13:37
Modified 22 декабря 2022, 13:37
Updated 22 декабря 2022, 13:37
Ущерб от аварии небольшой, машина не блокирует движение на дороге. Скорее всего, водитель не справился с управлением. Всё произошло около пешеходного перехода.
По данным 2ГИС, на 18:25 пробки в городе составляют 9 баллов. Серьёзные затруднения движения у ТЦ в центре города.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени обнаружили четыре брошенные машины. Автомобиль ВАЗ стоит на Н.Федорова у дома № 4. Похожая ситуация и с машиной «Тойота» на Монтажников, 34.