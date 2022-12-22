В центре Тюмени произошло ДТП. Видео

По предварительным данным, один из водитель нарушил правила очередности проезда при выезде с дороги со двора. В результате аварии травмы получила пассажирка одной из легковушек, 74-летняя пенсионерка. На данный момент медики оказывают ей необходимую помощь.
На участке улицы 50 лет ВЛКСМ в настоящее время из-за произошедшего ДТП движение затруднено.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Ишиме инспекторы ДПС задержали 15-летнего школьника за рулем Toyota Carina. Юный водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в сугроб.