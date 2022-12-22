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В центре Тюмени произошло ДТП. Видео

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI

В ДТП центре Тюмени пострадала 74-летняя пенсионерка

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в центре Тюмени. На улице 50 лет ВЛКСМ, 91, столкнулись Kia Rio и автомобиль Nissan Almera, принадлежащий одной из служб такси.
Сюжет
ДТП
Видео: 1MI

По предварительным данным, один из водитель нарушил правила очередности проезда при выезде с дороги со двора. В результате аварии  травмы получила пассажирка одной из легковушек, 74-летняя пенсионерка. На данный момент медики оказывают ей необходимую помощь.

На участке улицы 50 лет ВЛКСМ в настоящее время из-за произошедшего ДТП движение затруднено. 

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Ишиме инспекторы ДПС задержали 15-летнего школьника за рулем Toyota Carina. Юный водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в сугроб.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Водители#ГИБДД#ДТП#Авария#Видео
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