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В районе Драмтеатра устраивают незаконную торговлю

Сегодня, 13:20
Фото: 1MI

В центре Тюмени прохожему мешает нелегальный уличный рынок

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель пожаловался на уличную торговлю и нецензурную лексику продавцов по адресу Республики, 133.
«Устроили рынок, стоят и матерятся. Неудобно ни с коляской пройти, ни машину на пешеходный переход поставить», — написал анонимный подписчик.

В комментариях автору поста посоветовали лечить нервы, кто-то сослался на то, что времена сейчас тяжелые, поэтому люди зарабатывают так, как могут. Также другие участники группы отметили, что ходят через это место каждый день и никогда не слышали нецензурную лексику.

Ранее «Наш город» сообщал, что в уходящем году работники тюменского потребительского рынка уже напоминали продавцам о штрафах за несанкционированную торговлю, а потребителям — о том, что уличные торговцы не имеют никаких документов, подтверждающих качество и безопасность их продукции, к тому же условия хранения товаров, как правило, не соответствует установленным нормам.

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#Елена Чебоксарова#Торговля#Несанкционированная торговля#Потребительский рынок#Жалобы потребителей#Нарушения закона
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