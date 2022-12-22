В районе Драмтеатра устраивают незаконную торговлю

В комментариях автору поста посоветовали лечить нервы, кто-то сослался на то, что времена сейчас тяжелые, поэтому люди зарабатывают так, как могут. Также другие участники группы отметили, что ходят через это место каждый день и никогда не слышали нецензурную лексику.