В районе Драмтеатра устраивают незаконную торговлю

«Устроили рынок, стоят и матерятся. Неудобно ни с коляской пройти, ни машину на пешеходный переход поставить», — написал анонимный подписчик.
В комментариях автору поста посоветовали лечить нервы, кто-то сослался на то, что времена сейчас тяжелые, поэтому люди зарабатывают так, как могут. Также другие участники группы отметили, что ходят через это место каждый день и никогда не слышали нецензурную лексику.
Ранее «Наш город» сообщал, что в уходящем году работники тюменского потребительского рынка уже напоминали продавцам о штрафах за несанкционированную торговлю, а потребителям — о том, что уличные торговцы не имеют никаких документов, подтверждающих качество и безопасность их продукции, к тому же условия хранения товаров, как правило, не соответствует установленным нормам.