В Президентской академии открыли Центр стратегического консалтинга

Среди главных задач этой структуры - консультирование бизнеса, представителей НКО и органов публичной власти. Аналитики центра будут помогать внедрять цифровые решения, создавать стратегии развития и работать с персоналом. Для решения поставленных перед ЦСК задач потребуется создание механизмов взаимодействия между образовательным, научным и экспертным направлениями деятельности РАНХиГС, пишет newsnn.ru.
Глава Центра стратегического консалтинга Алексей Суханов сделал акцент на необходимости перестройки государственной системы управления и бизнеса в России. Он заявил, что уже сформировался запрос на оперативные изменения и антикризисный менеджмент. Новый центр как раз и призван решать подобные задачи.
Отмечается, что работники центра имеют большой опыт в управленческом консалтинге, работы в компаниях реального сектора, корпорациях развития и органах госуправления. Помимо этого, в организации будут внедряться лучшие практики для повышения квалификации молодых специалистов.