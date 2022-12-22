В Президентской академии открыли Центр стратегического консалтинга

Глава Центра стратегического консалтинга Алексей Суханов сделал акцент на необходимости перестройки государственной системы управления и бизнеса в России. Он заявил, что уже сформировался запрос на оперативные изменения и антикризисный менеджмент. Новый центр как раз и призван решать подобные задачи.