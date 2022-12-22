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В Президентской академии открыли Центр стратегического консалтинга

Сегодня, 14:23
Фото: google.com
В рамках программы Минобрнауки “Приоритет-2030” на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ создали Центр стратегического консалтинга.

Среди главных задач этой структуры - консультирование бизнеса, представителей НКО и органов публичной власти. Аналитики центра будут помогать внедрять цифровые решения, создавать стратегии развития и работать с персоналом. Для решения поставленных перед ЦСК задач потребуется создание механизмов взаимодействия между образовательным, научным и экспертным направлениями деятельности РАНХиГС, пишет newsnn.ru.

Глава Центра стратегического консалтинга Алексей Суханов сделал акцент на необходимости перестройки государственной системы управления и бизнеса в России. Он заявил, что уже сформировался запрос на оперативные изменения и антикризисный менеджмент. Новый центр как раз и призван решать подобные задачи. 

Отмечается, что работники центра имеют большой опыт в управленческом консалтинге, работы в компаниях реального сектора, корпорациях развития и органах госуправления. Помимо этого, в организации будут внедряться лучшие практики для повышения квалификации молодых специалистов.

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