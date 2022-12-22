В «Новых известиях» выбрали лучших политтехнологов страны

В список лидеров Центрального федерального округа внесли Александра Асафова, Антона Садкина и Сергея Тарасьянца. Лучшими в Северо-Западном федеральном округе сочли Валентина Бианки, Льва Павлючкова, Алексея Высоцкого. В Южном федеральном округе рейтинг возглавили Сергей Смирнов, Николай Петропавловский, Станислав Крутянский. В число лидеров Северо-Кавказского федерального округа включили Андрея Прилатова, Антона Исаева, Артура Насонова, а Приволжского — Сергея Кудлая, Веру Леонову, Владимира Андреева. Лучшими в Уральском федеральном округе объявили Кирилла Истомина, Сергея Сарычева, Алексея Швайгерта. Места в топе по Сибирскому федеральному округу выделили для Валерия Смородникова, Марии Сергеевой, Владимира Титенкова. Лучшими в Дальневосточном федеральном округе названы Андрей Пономарев, Даниил Ермилов, Илья Митькин (Спокойнов). Лидеров от новых территорий РФ в сфере политтехнологий представляли Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич.