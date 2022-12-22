В «Новых известиях» выбрали лучших политтехнологов страны

Первый этап исследования провели в период с 15 ноября по 7 декабря 2022 года методом очного и заочного анкетирования, пишут «Новые известия».
В итоговую выборку первого этапа конкурса включили 212 анкет участников рынка профессиональных услуг в области политического консалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.
Во время второго этапа, который состоялся с 8 по 19 декабря, удалось выбрать еще 124 анкеты, из которых отбраковали пять. Итог: в финале 331 анкета.
Ряд лидеров в своих регионах уже занимали места в топах той или иной категории федерального уровня: этих специалистов не стали дублировать на уровне региональном. Имена политтехнологов, не имеющих жесткой территориальной привязки, поместили сразу в несколько списков.
В список лидеров Центрального федерального округа внесли Александра Асафова, Антона Садкина и Сергея Тарасьянца. Лучшими в Северо-Западном федеральном округе сочли Валентина Бианки, Льва Павлючкова, Алексея Высоцкого. В Южном федеральном округе рейтинг возглавили Сергей Смирнов, Николай Петропавловский, Станислав Крутянский. В число лидеров Северо-Кавказского федерального округа включили Андрея Прилатова, Антона Исаева, Артура Насонова, а Приволжского — Сергея Кудлая, Веру Леонову, Владимира Андреева. Лучшими в Уральском федеральном округе объявили Кирилла Истомина, Сергея Сарычева, Алексея Швайгерта. Места в топе по Сибирскому федеральному округу выделили для Валерия Смородникова, Марии Сергеевой, Владимира Титенкова. Лучшими в Дальневосточном федеральном округе названы Андрей Пономарев, Даниил Ермилов, Илья Митькин (Спокойнов). Лидеров от новых территорий РФ в сфере политтехнологий представляли Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич.
Редакция «Новых известий» сообщила о решении сделать рейтинг лучших политтехнологов России ежегодным.