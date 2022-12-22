В новом центре травматологии обещают на совесть лечить костно-мышечные нарушения

В новом многопрофильном центре в настоящее время будут принимать пациентов, прикреплённых к поликлинике № 6 и направленных из травмпункта ОКБ № 2. Здесь больные смогут установить свой диагноз, скорректировать лечение сложных заболеваний, получить направление на лечение в стационаре и подтвердить инвалидность.
«Главный врач медицинского учреждения — Д. И. Бутов считает, что цель нового центра — развитие полного цикла лечения заболеваний костно-мышечной системы», — пишут в ведомстве.
В этот цикл входят осмотр врача, возможность проконсультироваться и обследоваться у специалистов, пройти медикаментозное лечение в дневном стационаре, получить направление на оказание хирургической помощи, медицинская реабилитация.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский МКДЦ разрабатывает методики бережливой помощи и в настоящее время внедрил два таких проекта.