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В новом центре травматологии обещают на совесть лечить костно-мышечные нарушения

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI

В Тюмени начал работать новый центр травматологии и ортопедии

Возглавит новое подразделение МКДЦ заслуженный врач РФ Ю.В. Господенко. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения.

В новом многопрофильном центре в настоящее время будут принимать пациентов, прикреплённых к поликлинике № 6 и направленных из травмпункта ОКБ № 2. Здесь больные смогут установить свой диагноз, скорректировать лечение сложных заболеваний, получить направление на лечение в стационаре и подтвердить инвалидность.

«Главный врач медицинского учреждения — Д. И. Бутов считает, что цель нового центра — развитие полного цикла лечения заболеваний костно-мышечной системы», — пишут в ведомстве.

В этот цикл входят осмотр врача, возможность проконсультироваться и обследоваться у специалистов, пройти медикаментозное лечение в дневном стационаре, получить направление на оказание хирургической помощи, медицинская реабилитация.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский МКДЦ разрабатывает методики бережливой помощи и в настоящее время внедрил два таких проекта.

#Елена Чебоксарова#Пациенты#ОКБ №2#Первая помощь#Клиника
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