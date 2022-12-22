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В новогодние праздники тюменцы отправятся в Турцию, ОАЭ и Таиланд

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI

Жители Тюмени отправятся на Новый год в Турцию и ОАЭ

Жители Тюмени проведут новогодние каникулы в Турции, ОАЭ, Казахстане и Израиле. Такие выводы сделали аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» по результатам исследования.
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Тюмень

В числе популярных заграничных новогодних направлений у тюменцев также Пхукет, Бангкок (Тайланд),  Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Баку (Азербайджан). Среди российских городом наибольшим спросом пользуются Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные воды.

Что касается стоимость, то заграничная поездка по путевке на неделю на двоих в Турцию обойдется в 70 тысяч рублей, в Тайланд — не менее 145 тысяч рублей, Дубай — от 81 тысячи рублей, Тель-Авив — от 79 тысяч рублей.

На отдых в Сочи придется потратить не менее 19 тысяч рублей, в Минводах — минимум 22 тысячи рублей. Поездка в Санкт-Петербург и Москву будет стоить порядка 13 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября из тюменского Рощино начали летать самолеты в Дубай и в Паттайю. Стоимость билетов на рейсы в ОАЭ начинается от 18 тысяч рублей, в Тайланд летают только чартеры. Самые дорогие билеты в Дубай продают на 29–31 декабря — от 32 до 38 тысяч рублей. В Тайланд туры с вылетом из Рощино перед Новым годом стоят не менее 200 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Отпуск#Исследования#Тюмень#Тюменская область
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