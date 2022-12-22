В новогодние праздники тюменцы отправятся в Турцию, ОАЭ и Таиланд

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября из тюменского Рощино начали летать самолеты в Дубай и в Паттайю. Стоимость билетов на рейсы в ОАЭ начинается от 18 тысяч рублей, в Тайланд летают только чартеры. Самые дорогие билеты в Дубай продают на 29–31 декабря — от 32 до 38 тысяч рублей. В Тайланд туры с вылетом из Рощино перед Новым годом стоят не менее 200 тысяч рублей.