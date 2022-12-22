УФАС в Перми проверяет «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста стоимости солярки

В пермском УФАС отметили, что при изучении вопроса эксперты учитывают все факторы, влияющие на стоимость топлива. Среди них стоимость на бирже, инфляция и сезонность. Однако стоит учитывать и то, что компания не покупает дизель на бирже, а заказывает его на заводе.