УФАС в Перми проверяет «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста стоимости солярки

По словам Плаксина, в августе компания увеличила стоимость дизеля на 0,3 рубля. С середины сентября цена активно начала расти и к середине декабря поднялась на 10%. Об этом пишет properm.ru.
Также беспокойство сотрудников антимонопольного ведомства вызвало то, что несколько последних лет компания не снижала стоимость топлива при переходе с зимнего дизельного топлива на межсезонное или летнее.
В УФАС считают, что действия ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» попадают под закон об установлении монопольно высокой цены.
Александр Плаксин сообщил, что ведомство сейчас углублённо изучает ситуацию. В адрес руководства компании направлены соответствующие запросы. Помимо этого, антимонопольщики проводят другие действия, предваряющие возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства.
В пермском УФАС отметили, что при изучении вопроса эксперты учитывают все факторы, влияющие на стоимость топлива. Среди них стоимость на бирже, инфляция и сезонность. Однако стоит учитывать и то, что компания не покупает дизель на бирже, а заказывает его на заводе.