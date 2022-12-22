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Тюменцы жалуются в соцсетях, что власти не дают им строить горки

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI

В Тюмени во дворах начали убирать несанкционированные горки

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от подписчика. Местный житель был очень расстроен тем, что в его дворе сломали горку, которую построили неподалёку от дома по адресу Попова, 7.
«Всю прошлую субботу люди делали горку для детей во дворе (специально договаривались, чтобы привезли снег в это место), потом заливали ещё несколько дней. Дети со всех ближних домов были счастливы, каждый вечер ходили и катались. Кто-то пожаловался, что горка им мешает. Сегодня приехали и сломали ее. Люди бесплатно делали, старались всем двором и для всех, а вы?» — возмутился автор поста.

Местные жители в ответ ему напомнили, что Ростехнадзор запретил возводить ледяные горки без согласования.

«По закону горки выше трех метров считаются аттракционом и подлежат сертификации. Горки ниже трех метров считаются оборудованием детской площадки и за её исправностью и безопасностью обязано следить ответственное лицо из УК. И именно с него три шкуры спустят, если горка станет причиной несчастного случая», — написал один из комментаторов.

Однако далеко не все горожане довольны требованиями, установленными тюменскими властями.

«Управам всех районов большое „спасибо“ — дети скоро забудут что такое горка. Раньше в каждом дворе можно было покататься, а сейчас не найти — все боятся штрафов», — высказалась другая подписчица.

Недавно в прямом эфире программы «Вечерний хэштег» заместитель главы города Пётр Вагин сообщил, что ледовые конструкции должны отвечать определённым стандартам. Так, нужно заливать выкат исключительно питьевой водой, следить за освещением ледовой конструкции в тёмное время суток, скаты и выкаты делать плавными и прямыми, а возле объекта разместить правила его посещения и номера обслуживающих организаций. Горки, несоответствующие установленным правилам эксплуатации, имеют право закрыть.

В Тюмени власти инспектируют горки для катания. Несанкционированные будут закрывать
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#Елена Чебоксарова#Дворы#Горки#Заместитель главы#Глава администрации#Правила регистрации ТС#Эксплуатация
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