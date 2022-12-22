Тюменцы жалуются в соцсетях, что власти не дают им строить горки

«Всю прошлую субботу люди делали горку для детей во дворе (специально договаривались, чтобы привезли снег в это место), потом заливали ещё несколько дней. Дети со всех ближних домов были счастливы, каждый вечер ходили и катались. Кто-то пожаловался, что горка им мешает. Сегодня приехали и сломали ее. Люди бесплатно делали, старались всем двором и для всех, а вы?» — возмутился автор поста.
Местные жители в ответ ему напомнили, что Ростехнадзор запретил возводить ледяные горки без согласования.
«По закону горки выше трех метров считаются аттракционом и подлежат сертификации. Горки ниже трех метров считаются оборудованием детской площадки и за её исправностью и безопасностью обязано следить ответственное лицо из УК. И именно с него три шкуры спустят, если горка станет причиной несчастного случая», — написал один из комментаторов.
Однако далеко не все горожане довольны требованиями, установленными тюменскими властями.
«Управам всех районов большое „спасибо“ — дети скоро забудут что такое горка. Раньше в каждом дворе можно было покататься, а сейчас не найти — все боятся штрафов», — высказалась другая подписчица.
Недавно в прямом эфире программы «Вечерний хэштег» заместитель главы города Пётр Вагин сообщил, что ледовые конструкции должны отвечать определённым стандартам. Так, нужно заливать выкат исключительно питьевой водой, следить за освещением ледовой конструкции в тёмное время суток, скаты и выкаты делать плавными и прямыми, а возле объекта разместить правила его посещения и номера обслуживающих организаций. Горки, несоответствующие установленным правилам эксплуатации, имеют право закрыть.