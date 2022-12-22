Тюменцы жалуются в соцсетях, что власти не дают им строить горки

Недавно в прямом эфире программы «Вечерний хэштег» заместитель главы города Пётр Вагин сообщил, что ледовые конструкции должны отвечать определённым стандартам. Так, нужно заливать выкат исключительно питьевой водой, следить за освещением ледовой конструкции в тёмное время суток, скаты и выкаты делать плавными и прямыми, а возле объекта разместить правила его посещения и номера обслуживающих организаций. Горки, несоответствующие установленным правилам эксплуатации, имеют право закрыть.