Тюменцы снова жалуются на маршрутку № 65

«Вечная проблема передвижения маршрутного такси № 65, график движения не соблюдается, интервал между маршрутками 30-40 минут, а расписание гласит об интервалах 10-12 мин. Где обещанная работа с перевозчиками от лица мэра города, о которой он доблестно заявляет», — написал горожанин.
В комментариях многие с ним не согласились. Под постом отметили, что маршрутка действительно приходит раз в 10 минут. Кто-то написал, что пока ожидает свой автобус, перед ним успевает проехать 5 маршруток № 65.
« 21 декабря на маршруте 65 интервалы более 7 минут не зафиксированы. Ввиду заторных явлений автобусы выбиваются из расписания и при пробках 8,9 баллов данные отклонения составляют до 30 минут. На маршруте 65 выполнение рейсов составляет более 93%. С перевозчиком по 65 маршруту проведена встреча. Все замечания рассмотрены», — ответили тюменцу в городской администрации.
Ранее «Наш город» писал, что водитель маршрутного такси № 65 оскорбил пассажиров.