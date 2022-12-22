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Тюменцы снова жалуются на маршрутку № 65

Сегодня, 13:54
Фото: 1MI

Жители Тюмени пишут в соцсетях, что ждут свою маршрутку 30-40 минут

Вчера в паблике «ЧС Тюмень» появился пост с жалобой на график движения маршрутного такси № 65. Местный житель заверил, что ему приходится ожидать на остановке как минимум полчаса.
«Вечная проблема передвижения маршрутного такси № 65, график движения не соблюдается, интервал между маршрутками 30-40 минут, а расписание гласит об интервалах 10-12 мин. Где обещанная работа с перевозчиками от лица мэра города, о которой он доблестно заявляет», — написал горожанин.

В комментариях многие с ним не согласились. Под постом отметили, что маршрутка действительно приходит раз в 10 минут. Кто-то написал, что пока ожидает свой автобус, перед ним успевает проехать 5 маршруток № 65.

« 21 декабря на маршруте 65 интервалы более 7 минут не зафиксированы. Ввиду заторных явлений автобусы выбиваются из расписания и при пробках 8,9 баллов данные отклонения составляют до 30 минут. На маршруте 65 выполнение рейсов составляет более 93%. С перевозчиком по 65 маршруту проведена встреча. Все замечания рассмотрены», — ответили тюменцу в городской администрации.

Ранее «Наш город» писал, что водитель маршрутного такси № 65 оскорбил пассажиров.

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#Елена Чебоксарова#Пассажиры#Водители автобусов#Главы администрации#Трафик
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