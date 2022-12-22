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Тюменский герой СВО Рустам Сайфуллин встретит Новый год дома

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI

Героя РФ из Тюменской области Рустама Сайфуллина выписали после ранения в зоне СВО

Герой России Рустам Сайфуллин временно выписался из больницы и готов встречать Новый год с близкими. Такой новостью поделился в своём telegram-канале депутат Иван Квитка.

По словам чиновника, он регулярно поддерживает связь с Рустамом. В настоящее время Сайфуллин проходит лечение в медицинском центре Москвы после ранения, полученного в ходе боевых действий в зоне СВО.

«На родной земле, в Тюменской области, восстановление пойдёт ещё быстрее», — уверен Квитка.

Рустам Сайфуллин — командир инженерных войск, заслужил почетное звание за подвиги во время СВО на территории ЛНР и ДНР. Дважды получал ранения, в последний раз был госпитализирован после артиллерийского обстрела ВСУ.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе администрация дала местным жителям рекомендации отменить все вечерники в честь предстоящих праздников из-за спецоперации. Правда, детей это не касается.

Фото: Иван Квитка / telegram-канал
В Тюменском районе решили отменить все увеселительные мероприятия из-за спецоперации
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#Елена Чебоксарова#Герой России#Подвиг#Врач#Первая медицинская помощь#Помощь пострадавшим
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