Тюменский герой СВО Рустам Сайфуллин встретит Новый год дома

По словам чиновника, он регулярно поддерживает связь с Рустамом. В настоящее время Сайфуллин проходит лечение в медицинском центре Москвы после ранения, полученного в ходе боевых действий в зоне СВО.
«На родной земле, в Тюменской области, восстановление пойдёт ещё быстрее», — уверен Квитка.
Рустам Сайфуллин — командир инженерных войск, заслужил почетное звание за подвиги во время СВО на территории ЛНР и ДНР. Дважды получал ранения, в последний раз был госпитализирован после артиллерийского обстрела ВСУ.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе администрация дала местным жителям рекомендации отменить все вечерники в честь предстоящих праздников из-за спецоперации. Правда, детей это не касается.