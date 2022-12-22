Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу

В дальнейшем представитель призывной комиссии заявила суду, что мужчину и вовсе следует считать уклонистом, поскольку он не явился по повестке 17.10.2022. Однако на то же время было назначено рассмотрение дела об оспаривании категории годности. К тому же в тот же день, после суда, мобилизованный прибыл в военкомат и предъявил справку из суда. Справка была принята военкоматом.