Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу

«В суде первой инстанции представитель военкомата утверждала, что законодательство о призыве и воинской службе к мобилизации не применяется. Мобилизация проводится по документам для служебного пользования, которые в зал суда представлены не были. В результате, Центральный районный суд г. Тюмени выносил решение, не видя документов. В этот раз суд настоял на предоставлении документов, фактически пригрозив военкомату тем, что они могут проиграть дело, если не обоснуют свою позицию документально», — рассказал «Нашему городу» представитель мобилизованного Михаил Кружинов.
В результате, представитель Центрального и Калининского военкомата представила сторонам на обозрение приказ заместителя министра обороны для служебного пользования. В этом приказе группы здоровья выглядят иначе, нежели в постановлении правительства.
«Наша сторона настаивала на том, что заместитель министра обороны не вправе своим росчерком пера изменять постановление правительства. Однако, суд вынес свое постановление на основании данного приказа. В результате в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано», — сообщил юрист.
Следует отметить, что представитель призывный комиссии (административный ответчик по данному административному делу) неоднократно пыталась ввести суд в заблуждение относительно статуса административного истца. В частности, сторона административного ответчика пыталась доказать суду, что административного истца следует считать контрактником, так как с ним будет заключен контракт.
«Нам удалось отбить в суде данный тезис, доказав суду, что с мобилизованными не всегда заключаются контракты, а только по их желанию. Подобного желания мужчина не изъявлял», — говорит Кружинов.
В дальнейшем представитель призывной комиссии заявила суду, что мужчину и вовсе следует считать уклонистом, поскольку он не явился по повестке 17.10.2022. Однако на то же время было назначено рассмотрение дела об оспаривании категории годности. К тому же в тот же день, после суда, мобилизованный прибыл в военкомат и предъявил справку из суда. Справка была принята военкоматом.
«Новая повестка мужчине выдана не была. Таким образом, обязанность являться в военкомат у него в настоящее время отсутствует», — сообщает Михаил Кружинов.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Центральный суд объяснил отказ в удовлетворении иска тюменскому мобилизованному, тем, что он имеет статус контрактника. Однако на заседании суда истец и ответчики пришли к согласию в том, что граждане, получившие повестку в рамках частичной мобилизации приравниваются к контрактникам только в вопросе социального статуса.