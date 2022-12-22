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С 26 декабря все идут в школу, тюменец проиграл суд и не пошел в армию, рост доходов

Сегодня, 17:40
Фото: 1MI

Рост доходов, тюменец проиграл суд и не пошел в армию, с 26 декабря все идут в школу

Вводить новые ограничения на учёбы в школах Тюмени пока не планируется. С 26 декабря тюменские дети идут на уроки. Карантин действовал с 15 числа, в итоге число заражений ОРВИ снизилось.

Школы Тюмени с 26 декабря возобновляют очное обучение.     

«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется», - сообщает информцентр правительства региона.

При этом в учебных заведениях Тюменской области будет проводиться санитарная обработка, термометрия.

В 2022 году у 17% жителей Тюменской области выросли зарплаты.      

Почти у каждого шестого жителя Тюменской области в этом году выросли доходы — заработная плата стала больше у 17% работающего населения. В тоже время у 17% тюменцев зарплата наоборот упала (по России — 22%).

По показателю роста доходов наш регион вышел на второе место среди регионов России (среднероссийский показатель 15%). На первом оказалась Томская область, где о росте зарплат заявили 27% респондентов. Больше всего опрошенных с повышением уровня доходов в этом году оказалось в сферах «Добыча сырья» (26%),  закупки (25%), ИТ-специальности (21%), банковская отрасль (20%).

Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел в армию.

В тюменском суде рассмотрели апелляционную жалобу мужчины. Ранее он получил повестку в рамках частичной мобилизации и хотел оспорить категорию годности. В иске ему было отказано, но из-за некоторых ошибок он не пошел в армию.

Представитель призывной комиссии заявила суду, что мужчину и вовсе следует считать уклонистом, поскольку он не явился по повестке 17.10.2022. Однако на то же время было назначено рассмотрение дела об оспаривании категории годности. К тому же в тот же день, после суда, мобилизованный прибыл в военкомат и предъявил справку. Она была принята военкоматом.

«Новая повестка мужчине выдана не была. Таким образом, обязанность являться в военкомат у него в настоящее время отсутствует», — сообщает Михаил Кружинов.
Тюменец, получивший повестку, проиграл суд, но законно не ушел на службу
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#Александр Мязин
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