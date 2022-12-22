Роскомнадзор показал статистику обращений граждан в 2022 году

Большинство обращений поступили в электронном формате – 249 тысяч.
«В 2022 году большая часть поступивших вопросов касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Востребованной темой оставалась защита персональных данных. По этому вопросу в адрес ведомства поступило 52 954 обращения граждан, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Снизилось число обращений связанных с деятельностью в сфере связи.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени начала работу Общественная палата III созыва.