Роскомнадзор показал статистику обращений граждан в 2022 году

Роскомнадзор отчитался о работе по обращениям граждан в 2022 году

Роскомнадзор подвел предварительные итоги работы с обращениями граждан в этом году. По данным ведомства, за 12 месяцев поступило 283 тысячи различных сообщения о нарушениях. Это на 26% больше, чем в 2021 году.