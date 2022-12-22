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Роскомнадзор показал статистику обращений граждан в 2022 году

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI

Роскомнадзор отчитался о работе по обращениям граждан в 2022 году

Роскомнадзор подвел предварительные итоги работы с обращениями граждан в этом году. По данным ведомства, за 12 месяцев поступило 283 тысячи различных сообщения о нарушениях. Это на 26% больше, чем в 2021 году.

Большинство обращений поступили в электронном формате – 249 тысяч.

«В 2022 году большая часть поступивших вопросов касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Востребованной темой оставалась защита персональных данных. По этому вопросу в адрес ведомства поступило 52 954 обращения граждан, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Снизилось число обращений связанных с деятельностью в сфере связи.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени начала работу Общественная палата III созыва.

В Тюмени начала работу Общественная палата III созыва
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Экономика#Обращения граждан#Работа#Итоги года
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