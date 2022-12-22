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Рейтинг лучших хостингов в России, рейтинг 2022 года на основе оставленных отзывов

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI

Рейтинг лучших хостингов в России, рейтинг 2022 года на основе оставленных отзывов

Сформированный рейтинг хостингов 2022 года. Отзывы клиентов. Критерии оценивания лучших хостингов в России. Особенности выбора подходящего хостинга для сайта.
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Рейтинг лучших хостингов в России

Огромное количество российских хостинг-компаний предлагает множество услуг, направленных на возможность покупки или аренды хостингов по разумным ценам. Однако новичкам в данной сфере довольно сложно определиться с правильным выбором, учитывая представленное разнообразие тарифов.

Поэтому был составлен определенный список хостингов, которые получили звание «лучших» сразу по нескольким важным критериям. Сформированный рейтинг хостингов сайтов был создан на основе реальных отзывов клиентов, которые в разное время пользовались услугами той или иной компании.

5-ка лучших российских хостингов в 2022 году

Учитывая активное развитие рынка российского хостинга, в 2022 году на отечественную арену вышло много провайдеров. Ссылаясь на качество работы каждого из них, на предложенные тарифы, надежность и другие критерии, был составлен детальный рейтинг, в который вошли 5 лучших хостингов:

  • TimeWeb – компания работает с 2006 года. Провайдер открывает рейтинг хостингов в России, предлагая тестовый период до 10 дней и максимальное дисковое пространство – до 40 Гб.
  • REG.RU – компания, работающая с 2007 года. Несмотря на отсутствие тестового периода, провайдер предоставляет 12 Гб на диске.
  • Beget – компания работает с 2007 года. Предоставляет до 30 дней тестового периода и 20 Гб на диске.
  • AdminVPS – относительно новая компания, которая появилась на русском хостинговом рынке в 2015 году. Своих клиентов провайдер смог привлечь 7-дневным тестовым периодом и 5 Гб на дисковом пространстве.
  • Sprinthost – одна из самых первых компаний, которая начала свою деятельность еще в 2005 году. Тестовый период максимальный – 30 дней при наличии места на диске – порядка 5 Гб.

Это далеко не весь список популярных провайдеров в России, чьими услугами успешно пользуются клиенты из разных городов и даже из других странах. Практически все компании объединяет качественная Служба поддержки, которая работает 24/7.

Оценка производилась сразу по трем основным условиям:

  • Хостинг.
  • VPS.
  • Выделенный сервер.

Учитывая предложенные тарифы и условия сотрудничества по каждому из критериев, был сформирован предложенный рейтинг 2022 года.

Список параметров для независимого оценивания хостингов

Формирование рейтинга осуществляется на основании оставленных отзывов от клиентов. При этом расчет производился из максимально возможной оценки в 5 баллов. Для удобства пользователей возле каждой компании представлено количество отзывов, с которыми можно ознакомиться перед началом сотрудничества с тем или иным провайдером.

Процедура оценивания происходила сразу по нескольким параметрам, среди которых особое внимание обращалось на:

  • Максимальный тестовый период (бесплатный период, пробный период для клиентов).
  • Стоимость тарифов, их количество.
  • Наличие/отсутствие услуг администрирования от профессионалов.
  • Предложенный трафик.
  • Количество свободного дискового пространства и количество сайтов, которые можно разместить на одном хостинге.
  • Наличие технической поддержки, ее работа, качество обслуживания клиентов.

В результате все компании, предоставляющие услуги хостинга в России, получили оценки по таким критериям:

  • цена;
  • скорость;
  • надежность;
  • поддержка.

Чтобы, как можно скорее отыскать подходящего провайдера, можно провести сравнение сразу нескольких компаний между собой по определенному списку параметров и условий. В результате удастся взвесить все «за» и «против», выбирая действительно лучшее решение для собственного списка задач.

Базовые рекомендации по выбору хостинга

Одной из главных ошибок новичков в данной сфере деятельности является выбор хостинга исключительно по предложенной цене. Помните, что таким образом вы в первую очередь экономите на работоспособности собственного интернет ресурса. Поэтому не стоит сразу же отказываться от платного хостинга в сторону бесплатного.

Кроме того, нужно ознакомиться с отзывами о работе конкретного провайдера, учесть его «возраст» (сколько времени компания работает на хостинговом рынке). Отдельно предложен сформированный рейтинг хостингов VPS, где удастся отыскать лучший хостинг для запуска своего интернет-магазина, авторского блога или сайта. Рекомендуется выбирать компании, «возраст» которых от 1 года и старше. Такие провайдеры уже имеют необходимый опыт в сфере хостинговых услуг и при этом не боятся использовать современные технологии для усовершенствования условий сотрудничества.

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