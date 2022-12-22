Рейтинг лучших хостингов в России, рейтинг 2022 года на основе оставленных отзывов

Кроме того, нужно ознакомиться с отзывами о работе конкретного провайдера, учесть его «возраст» (сколько времени компания работает на хостинговом рынке). Отдельно предложен сформированный рейтинг хостингов VPS, где удастся отыскать лучший хостинг для запуска своего интернет-магазина, авторского блога или сайта. Рекомендуется выбирать компании, «возраст» которых от 1 года и старше. Такие провайдеры уже имеют необходимый опыт в сфере хостинговых услуг и при этом не боятся использовать современные технологии для усовершенствования условий сотрудничества.